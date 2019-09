VIDEO - PSG gaat voor eigen publiek af tegen laagvlieger

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Ligue 1. Voor eigen publiek ging de gehavende ploeg van trainer Thomas Tuchel met 0-2 onderuit tegen Stade Reims. Het was alweer de tweede nederlaag in zeven competitieduels dit seizoen voor de regerend kampioen van Frankrijk. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel.