Barcelona-directeur Éric Abidal reist af naar Lecce om duo in actie te zien

Napoli was zondag met 1-4 te sterk voor het gepromoveerde Lecce en Éric Abidal was een van de toeschouwers in het Via del Mare. De technisch directeur van Barcelona was volgens Mundo Deportivo naar Apulië afgereisd om Fabián Ruiz live aan het werk te zien. De Fransman gebruikte de gelegenheid bovendien om Kalidou Koulibaly nog eens met eigen ogen te zien spelen.

Koulibaly wordt al langer in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona, terwijl ook andere Europese grootmachten aan de Senegalees gelinkt worden. De verdediger speelt vooralsnog echter nog altijd voor i Partenopei en er moet naar verwachting een transfersom van richting de honderd miljoen euro op tafel komen om hem los te weken in Napels.

Barcelona verloor zelf zaterdag verrassend van Granada.

Ruiz werd ruim een jaar geleden voor dertig miljoen overgenomen van Real Betis en de 23-jarige middenvelder is inmiddels uitgegroeid tot een van de absolute smaakmakers bij Napoli. Als Barcelona inderdaad besluit om werk te maken van de komst van de Spanjaard, die een van de treffers tegen Lecce voor zijn rekening nam, en/of Koulibaly, zal er overigens tot aankomende zomer gewacht moeten worden. Volgens Mundo Deportivo is er voor de winterse transferperiode namelijk geen budget voor nieuwe spelers.

Napoli-trainer Carlo Ancelotti toonde zich na het duel met Lecce bewust van de belangstelling van Barcelona in zijn spelers. “Ik heb Abidal gegroet toen ik hem tegenkwam, maar Fabián zit hier prima op zijn plek”, liet de oefenmeester droogjes optekenen in de Italiaanse pers.