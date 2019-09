Spaanse media analyseren Sevilla en Luuk de Jong: ‘Een probleem’

Sevilla leed zondagavond de eerste nederlaag van het seizoen. De ploeg van trainer Julen Lopetegui ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Real Madrid. De Zuid-Spaanse club was niet in staat om grote kansen te creëren voor het doel van Thibaut Courtois en moest dat uiteindelijk duur bekopen. AS concludeert dan ook dat Sevilla met ‘een groot probleem’ kampt als men in aanvallend opzicht geen verbetering toont. “Verward en zonder oplossingen op de bank”, zo analyseert de sportkrant.

Luuk de Jong stond negentig minuten op het veld en kon het verschil niet maken, ondanks drie kopkansen. De van PSV overgekomen spits wacht na vijf competitieduels nog altijd op zijn eerste treffer in Andalusische dienst. “Hij hield de bal goed bij zich, hij vocht (duels) met Sergio Ramos (uit) en hij had een doelpunt met het hoofd kunnen maken.” Marca looft het harde werken van De Jong. “Vijfde duel als basiskracht en het is niet zozeer dat hij nog niet heeft gescoord, het is meer dat hij niet veel kansen heeft gehad.”

“Hij vecht en hij werkt. Hij vraagt om de bal en hij biedt zich aan. Maar de bal komt niet bij hem terecht of hij leest het spel niet goed en weet niet hoe hij in dit systeem kan scoren. Een probleem.” Het lokale Diario de Sevilla verbaasde zich over de manier waarop Sevilla zich profileerde. “Dit Sevilla leek in de verste verte niet op de ploeg die Real Madrid in de voorbije jaren in het Ramón Sánchez Pizjuan tutoyeerde. De ploeg van Lopetegui speelde met angst en in een keurslijf”, zo stelt de scribent.

In navolging van Marca is ook El Desmarque positief over de bijdrage van De Jong aan het duel, dat door 42.000 toeschouwers werd bijgewoond. “Deze wedstrijd vereiste hard werken en daar voldeed de Nederlander aan. Hij was attent in alle acties rondom zijn persoon. Het ontbrak alleen aan een doelpunt en een enkele keer zich op de juiste positie bevinden. Zijn ploeggenoten maakten het hem niet makkelijk. Als hij er is en niet scoort, is het geen goed signaal”, zo verzekert het Spaanse medium.

ABC de Sevilla geeft De Jong simpelweg een onvoldoende en zet daar, kort maar krachtig, bij: ‘Weer een wedstrijd zonder doelpunt’. “Details gaven de doorslag”, zo valt in het wedstrijdverslag te lezen. “Nota bene in het Sánchez-Pizjuán, het stadion waar Sevilla de voorbije jaren aan zelfvertrouwen won, leed Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen, na drie uitzeges op rij.” Sevilla, dat komende donderdag bij Eibar speelt, staat op een vijfde plaats in LaLiga, met tien punten uit vijf duels.