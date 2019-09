Luuk de Jong behoudt vertrouwen en staat vanavond voor loodzware duels

Luuk de Jong behoudt het vertrouwen voorlopig bij Sevilla. De Nederlandse spits begint zondagavond (21.00 uur) in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid gewoon in de basis, ondanks dat hij in de eerste vier duels in LaLiga dit seizoen nog niet tot scoren kwam. De Jong kan zich gaan opmaken voor duels met Raphaël Varane en Sergio Ramos.

Het betekent voor De Jong zijn vijfde basisplaats op rij in LaLiga. De international van het Nederlands elftal verscheen eerder al aan de aftrap tegen Espanyol, Granada, Celta de Vigo en Deportivo Alavés. In de eerste drie wedstrijden maakte hij de negentig minuten vol; tegen Alavés werd hij twintig minuten voor tijd gewisseld. De Jongs concurrent Javier Hernández wist midweeks fraai te scoren in de Europa League-wedstrijd tegen Qarabag FK (0-3 zege), maar moet voorlopig nog genoegen nemen met een reserverol.

Bij Real Madrid verschijnt Eden Hazard opnieuw aan de aftrap, net als midweeks in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (3-0 nederlaag). De Belgische aanvaller kon toen het verschil niet maken, maar mag zondag opnieuw opdraven van trainer Zinédine Zidane. Laatstgenoemde kiest voorin verder voor Gareth Bale en Karim Benzema.

Opstelling Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Fernando, Joan Jordán, Banega; Ocampos, Franco Vázquez, De Jong.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, James; Bale, Benzema, Hazard