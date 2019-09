Wereldgoal N’Golo Kanté komt te laat voor Chelsea tegen Liverpool

Chelsea heeft de tweede thuisnederlaag op eigen veld op rij moeten slikken. Nadat de ploeg van manager Frank Lampard afgelopen dinsdag met 0-1 onderuit ging in de groepsfase van de Champions League tegen Valencia, was zondagavond Liverpool met 1-2 te sterk op Stamford Bridge. Doelpunten van Trent Alexander-Arnold en Roberto Firmino bleken genoeg voor de zege voor Liverpool, dat met achttien punten uit zes wedstrijden ongeslagen aan kop gaat.

The Reds begonnen uitstekend aan de topper in de Premier League. Binnen het kwartier was het Alexander-Arnold die de bezoekers op voorsprong schoot. Het team van manager Jürgen Klopp kreeg een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Mohamed Salah legde breed op zijn ploeggenoot, die doelman Kepa Arrizabalaga kansloos liet met een harde uithaal in de kruising. Chelsea liet het er niet bij zitten en ging op jacht naar de gelijkmaker. Deze leek er te komen via Cesar Azpilicueta. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd op advies van de VAR omdat Ross Barkley in een eerder stadium van de aanval buitenspel stond.

Waar Chelsea zocht naar de gelijkmaker, was het Liverpool dat na een half uur spelen een harde tik uitdeelde. Roberto Firmino zorgde namelijk voor de 0-2. De Braziliaans international kopte van dichtbij raak uit een voorzet van Andrew Robertson. Zodoende ging Liverpool, waar Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vanuit de basis begonnen, na 45 minuten spelen met een veilige voorsprong rusten. Lampard zocht de kleedkamer balend op, want behalve de achterstand kreeg zijn ploeg ook met blessures te maken. Emerson en Andreas Christensen verlieten het veld al vroeg met blessures.

Chelsea en Liverpool waren zondag aan elkaar gewaagd. Het spel golfde bij vlagen op en neer en een doelpunt hing aan beide kanten aan de lucht. Met nog twintig minuten op de klok was het N’Golo Kanté die met een prachtig doelpunt de spanning volledig terugbracht. De Frans international speelde zichzelf knap vrij en mocht ver komen van de Liverpool-defensie. Hij drong het strafschopgebied binnen en schoot met een bekeken bal raak in de kruising. In de slotfase drong Chelsea aan en was de thuisploeg van invaller Michy Bathuayi nog dicht bij de gelijkmaker, maar de kopbal van de Belgisch international ging net naast.