Chagrijn bij FC Twente over VAR: ‘Je hebt totaal geen idee wat er gebeurt’

FC Twente ging vrijdagavond in eigen stadion met 2-3 onderuit tegen Heracles Almelo. In de eerste helft leek de ploeg van trainer Gonzalo García García de voorsprong te verdubbelen, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis keurde de treffer van Javier Espinosa na inmenging van de VAR af wegens een handsbal. Joël Drommel is na afloop van de derby niet te spreken over de rol van de videoscheidsrechter.

“Het is waardeloos. Je hebt totaal geen idee wat er gebeurt. Het duurt allemaal zo lang. Bovendien weet je niet wanneer de wedstrijd klaar is. Hoeveel blessuretijd een scheidsrechter geeft, omdat het zo vaak stilligt”, zo tekent TC Tubantia op uit de mond van de doelman van FC Twente, dat recht meende te hebben op een strafschop na een handsbal in het strafschopgebied van Heracles. “Als je Heracles zo uitbundig ziet feesten na afloop, dan baal je. Daar hadden wij willen staan.”

Trainer García García wil in eerste instantie tegenover FOX Sports niks kwijt over de arbitrage, maar antwoordt na aandringen toch op de vraag of Twente een strafschop had verdiend. “Ja, een paar keer”, reageert de oefenmeester. Hij zag de 1-1 vallen vanuit een lange bal van Robin Pröpper, waarna Cyriel Dessers aan de defensie van Twente ontsnapte. “Daarna was het moeilijk om er doorheen te komen bij Heracles. Helaas hebben we uiteindelijk niet gekregen wat we verdienden, laten we het er maar op houden dat we ongelukkig waren.”

Collega Frank Wormuth was als vanzelfsprekend een stuk vrolijker. “Je kunt zeggen dat het een gelukkige overwinning was, want ik vond FC Twente technisch beter. We speelden niet zoals we kunnen spelen, we kunnen namelijk veel beter”, zegt de Duitse oefenmeester, die zijn ploeg toestemming geeft om de stad in te gaan. “Ik ga zeker niet de stad in, maar de jongens vroegen wel of ze dit mochten vieren. Onze volgende wedstrijd is op zondag, dus dan hebben ze genoeg tijd om te herstellen.”