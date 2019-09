Ministers kijken Feyenoord in Tweede Kamer en gaan viraal: ‘Niet handig’

Ministers Ferd Grapperhaus van Justitie en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) hebben hun excuses aanbegoden nadat ze donderdag betrapt werden op het kijken van een voetbalwedstrijd tijdens de Algemene Beschouwingen. Camera’s in de Tweede Kamer legden vast hoe de twee tijdens het debat de wedstrijd van Feyenoord in de Europa League tegen Rangers FC volgden.

De beelden van Grapperhaus en Van Nieuwenhuizen gingen het internet over. Terwijl premier Mark Rutte tijdens de Algemene Beschouwingen druk bezig was met zijn antwoorden aan de Tweede Kamer, keken zijn ministers op hun iPad naar de wedstrijd van Feyenoord. “Dat had ik niet moeten doen”, reageert minister Grapperhaus een dag later tegenover diverse media.

"Ik begrijp dat mensen het gek vinden. Ik zat niet echt te kijken”, reageert minister van Nieuwenhuizen. “Het was aan het eind van het debat. Rutte was ook bijna klaar. Maar het was niet echt handig. En de uitslag van de wedstrijd was ook nog slecht." Feyenoord verloor de wedstrijd in Glasgow met 0-1. Tegenover een journalist van RTL laat Grapperhaus weten dat hij zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. “Ik had behoefte aan wat ontspanning na twee hectische dagen. Dat had ik niet moeten doen."