Stam gaat confrontatie aan bij FOX Sports: ‘Heb jij ooit op niveau gevoetbald?’

Feyenoord begon donderdagavond teleurstellend aan het nieuwe Europa League-seizoen. De Rotterdammers verloren op Ibrox met 1-0 van Rangers FC en met name de eerste helft van de Rotterdammers was ronduit zwak te noemen. Trainer Jaap Stam was na afloop tamelijk mild voor zijn spelers en ging voor de camera van FOX Sports de confrontatie aan met verslaggever Milan van Dongen.

Van Dongen wees Stam op het balverlies dat Feyenoord donderdagavond 'soms' en 'onder druk' leed. "Dat hoort bij het voetbal. Ik weet niet of jij ooit gevoetbald hebt op hoog niveau? Nee, daarom. Dan maak je dat ook niet mee, maar ik wel", repliceerde de oefenmeester van Feyenoord venijnig. "Als je onder druk gezet wordt door een ploeg die goede fysieke kwaliteiten heeft en een bepaalde agressiviteit, dan weet je dat je snel moet handelen en snel je posities in moet nemen."

"Je moet adequaat handelen aan de bal. Als je dat op bepaalde momenten niet doet, dan lijd je balverlies. Maar dat was niet alleen bij ons zo; dat was bij hen ook zo", vervolgde Stam. "We kunnen altijd zoeken naar oorzaken, maar dit is internationaal voetbal. Sommige spelers moeten daaraan wennen. Soms moet je ook gewoon scherper zijn en sneller de juiste posities innemen."

Stam vond Feyenoord nog wel aardig beginnen aan de wedstrijd, maar zag zijn ploeg gaandeweg de controle verliezen. Sheyi Ojo groeide in minuut 23 uiteindelijk uit tot matchwinner. Stam zag dat zijn ploeg het vooral in de duels aflegde. "Uiteindelijk weet je dat je de duels met overtuiging in moet gaan in zulke wedstrijden. Dat zie je bij hen ook: ze schoppen je lachend doormidden als je er doorheen bent. Uiteindelijk is dat iets wat we moeten leren. Dat zit niet in onze aard, maar in het internationale voetbal heb je dat soms nodig."