Tienersensatie houdt Messi nog op de bank; basisplaats voor Frenkie de Jong

Frenkie de Jong verschijnt dinsdagavond bij Barcelona aan de aftrap in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Ernesto Valverde, trainer van de Catalanen, heeft tevens een basisplaats ingeruimd voor Ansu Fati. Het betekent dat de zestienjarige vleugelaanvaller zijn debuut in het miljardenbal maakt, terwijl de teruggekeerde Lionel Messi op de reservebank begint.

Barcelona won afgelopen zaterdag met 5-2 van Valencia, mede door doelpunten van De Jong en Fati. Het duo heeft voor de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen opnieuw een basisplaats gekregen van Valverde. Het betekent dat Fati met 16 jaar en 321 dagen de jongste speler voor Barcelona ooit in het miljardenbal wordt. Valverde ziet bovendien Suárez terugkeren in zijn basiself.

Ernesto Valverde: 'We moeten Ansu Fati ook niet teveel druk opleggen'

De Uruguayaan moest in de eerste weken van het seizoen twee wedstrijden missen door een kuitblessure. Mede daardoor zat hij afgelopen weekeinde nog op de reservebank, waar Antoine Griezmann de spits was tegen Valencia en geflankeerd werd door Carles Pérez en Rafinha. De Fransman zal in Dortmund als vleugelaanvaller fungeren en de voorste linie vormen met Suárez en Fati.

Ook op het middenveld voert Valverde een wijziging door. Arthur staat aan de aftrap ten koste van Sergi Roberto en speelt zo naast De Jong en Sergio Busquets. De achterste linie, met Marc-André Ter Stegen, Nélson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet en Jordi Alba, is ongewijzigd ten opzichte van het gewonnen duel met Valencia.

Opstelling Borussia Dortmund: Burki; Achraf, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Hazard; Alcácer.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Arthur; Ansu Fati, Suárez, Griezmann.