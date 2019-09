‘Woeste Kompany geeft donderspeech en wijst ook naar Vlap en Sandler’

Anderlecht verloor zondagmiddag met 1-2 van Antwerp FC, waardoor Paars-Wit met slechts vijf punten uit zeven wedstrijden de slechtste seizoenstart in 92 jaar beleeft. Vincent Kompany, die geblesseerd vanaf de tribune lijdzaam toekeek, stormde na het laatste fluitsignaal meteen naar de kleedkamer van Anderlecht, zo meldt Het Nieuwsblad.

Kompany had eerder een stapje terug gezet in zijn trainerschap bij Anderlecht, waardoor Simon Davies nu officieel de hoofdcoach is. De ervaren verdediger heeft nog echter een grote invloed binnen de kleedkamer, zo klinkt het. 'Normaal hebben de Anderlecht-spelers na elke wedstrijd wel een korte debriefing, maar nu waren ze na een uur nog niet gedoucht.'

'Kompany sloeg op tafel. Daarbij viseerde de coach niet echt één iemand, maar kaartte hij het collectieve gebrek aan grinta aan. De oudere spelers, Nacer Chadli, Michel Vlap, Philippe Sandler, moeten de ploeg meer leiden en de jongeren moeten soms minder naïef voetballen. Net zoals in Kortrijk was Anderlecht mentaal niet weerbaar genoeg.'

'Ook tijdens de wedstrijd liet Vince The Prince zich trouwens gelden door via de walkietalkie van Craig Bellamy (officieel trainer van de Onder-21 van Anderlecht, red.) alle aanwijzingen naar de bank door te spelen', zo klinkt het. Volgende week zondag reist Anderlecht af naar Club Brugge, dat momenteel met veertien punten de tweede plek in de Jupiler Pro League bezet.