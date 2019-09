Vervloekte Neymar laat Parijs in blessuretijd ontploffen met omhaal

Neymar heeft Paris Saint-Germain zaterdagavond bij zijn rentree hoogstpersoonlijk de drie punten bezorgd. De Braziliaanse superster kon in de thuiswedstrijd tegen Strasbourg rekenen op een basisplaats en zorgde in de blessuretijd voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Neymar scoorde met een schitterende omhaal en snoerde daarmee een groot deel van de eigen aanhang de mond.

Neymar werd namelijk gedurende de gehele wedstrijd uitgefloten door een deel van de PSG-supporters. De Braziliaanse vedette probeerde deze zomer een transfer te forceren, maar bleef uiteindelijk in Parijs zitten en maakte tegen Strasbourg zijn eerste minuten van het seizoen. Neymar had aanvankelijk moeite om in zijn spel te komen, waardoor PSG lang afstevende op puntverlies.

In de absolute slotfase stond de Braziliaan echter toch op. Na een voorzet vanaf de linkerflank van Abdou Diallo zette Neymar een omhaal in, waarna de bal prachtig buiten het bereik van de doelman in het doel plofte. Het was voor PSG de beloning van een slotoffensief, waarbij ook Mauro Icardi nog als debutant van stal werd gehaald door trainer Thomas Tuchel. PSG komt door de zege na vijf duels in de Ligue 1 op twaalf punten en is daarmee koploper