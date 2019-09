Tagliafico spreekt ambitie uit: ‘Moet tegen die tijd wel Nederlands spreken’

Er bestond tijdens de afgelopen transferwindow de nodige belangstelling voor Nicolás Tagliafico. De Argentijnse vleugelverdediger besloot echter nog minimaal een jaar bij Ajax te blijven en verlengde zijn contract tot medio 2022. In gesprek met Ajax Life Magazine legt Tagliafico uit waarom hij ervoor koos om voorlopig in Amsterdam te blijven.

“Ik heb een jaar om na te denken of ik hierna nog een seizoen blijf. Ik moest na vorig seizoen ook goed nadenken. Ajax had een goed seizoen. Ik speelde veel en goed, dan komt er vanzelf interesse. Is het dan verstandig om toch nog een jaartje te blijven? Uiteindelijk vond ik van wel. Ik speel veel, de mensen zijn aardig en Ajax speelt goed voetbal”, geeft Tagliafico te kennen. Als het aankomt op een volgende stap, heeft hij wel een lichte voorkeur.

“De Engelse en Spaanse competitie spreken me aan, maar eerlijk gezegd ben ik daar nu nog niet mee bezig”, stelt de negentienvoudig Argentijns international. Met het aantrekken van Lisandro Martínez heeft Ajax de opvolger van Tagliafico al in huis, al kan de Argentijnse aanwinst ook als centrale verdediger en middenvelder uit de voeten. “Ik denk dat hij liever vanuit het centrum speelt, zodat hij het spel goed kan overzien, terwijl ik als linksback het liefst via de vleugel opkom. Ik zie ons dus niet als concurrenten.”

Tagliafico spreekt de ambitie uit om na zijn loopbaan als trainer aan de slag te gaan. “Ajax is een goede plek om als beginnend coach in de keuken te kijken, zoals Christian Poulsen eerder deed", vertelt de verdediger. Hij noemt Ajax een 'voetbaluniversiteit'. "Talenten spelen al vroeg op een volwassen manier en leren op jonge leeftijd met de druk omgaan. Terugkeren bij Ajax als trainer zou mooi zijn, maar dan zal ik tegen die tijd wel Nederlands moeten spreken, haha."