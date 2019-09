Weghorst vol ongeloof na besluit VAR: ‘Ik stond er een paar meter vandaan’

Wout Weghorst maakte vrijdagavond tegen Fortuna Düsseldorf zijn derde doelpunt van het seizoen, maar toch stapte hij teleurgesteld van het veld. VfL Wolfsburg kwam namelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel en dat ligt volgens de Nederlandse spits gedeeltelijk aan de arbitrage. De VAR had de openingstreffer van de thuisploeg volgens Weghorst nooit mogen goedkeuren.

Na een kwartier spelen probeerde Matthias Zimmermann namens Fortuna Düsseldorf de bal binnen te houden. De spelers van Wolfsburg claimden dat de bal over de zijlijn was geweest, maar desondanks liet de arbitrage het spel verder gaan. Uit dezelfde aanval schoot Niko Giesselmann de bal hard in het doel. Wolfsburg rekende erop dat het doelpunt afgekeurd zou worden op advies van de videoarbiter, maar die gaf niet thuis.

“Ik weet dat het niet makkelijk is voor de scheidsrechters, maar kom nou toch. Scheidsrechters, dit is jullie werk. Ik stond er een paar meter vandaan. Deze bal was zeker uit”, aldus Weghorst na afloop tegenover DAZN. Fortuna Düsseldorf-trainer Friedhelm Funkel was het eens met de Nederlandse aanvaller. “We hadden niet kunnen klagen als ze de bal uit hadden gegeven.”

Weghorst legt de schuld van het puntverlies niet volledig bij de arbitrage. Hij vindt dat hij en zijn ploeggenoten te weinig hebben gebracht. “We hebben het in de tweede helft zeer slecht gedaan, we hebben gespeeld zoals Fortuna wilde dat we speelden. Ik ben blij met mijn doelpunt, maar met een punt mogen we als Wolfsburg gewoon niet tevreden zijn.”