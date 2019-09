‘Sterling-hype’ getemperd: ‘Niemand kan zich met Messi of Ronaldo meten’

Raheem Sterling werd donderdag door oud-speler Trevor Sinclair bij talkSPORT vergeleken met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, maar manager Josep Guardiola drukt de aanvaller van Manchester City een dag later op het hart om dergelijke vergelijkingen te negeren. Guardiola vindt dat Sterling zich puur en alleen op zijn eigen prestaties bij the Citizens moet focussen.

“Ik ben heel blij voor Raheem, die voor Manchester City en Engeland geweldig presteert”, wordt Guardiola vrijdag op een persconferentie geciteerd door onder meer Goal. “Maar hopelijk leest hij niet alles wat er over hem wordt geschreven. Niemand kan zich namelijk meten met Ronaldo of Messi.” Sterling kent in ieder geval een goede seizoensstart, met tot dusver vijf doelpunten in de Premier League.

“Ik weet niet of hij (Sterling, red.) momenteel de beste speler in Engeland is”, vervolgt Guardiola zijn relaas. “Sinds het begin van onze samenwerking (in 2016, red.) is zijn arbeidsethos in ieder geval geweldig geweest. Raheem is een geweldige kerel, ik ben echt heel blij voor hem.” Manchester City veroverde tweemaal op rij de Engelse landstitel en met 48 doelpunten had Sterling een groot aandeel in de successen van het elftal van Guardiola.

Manchester City hervat de competitie zaterdag tegen Norwich, de start van een loodzware periode voor de regerend landskampioen. Guardiola weet dat zijn ploeg wederom zwaar favoriet is om de landstitel te veroveren, maar de Spaanse manager plaatst ook een kanttekening. “De zware blessures van Leroy Sané en Aymeric Laporte zijn erg vervelend. Het is nog te vroeg om een voorspelling te doen, in februari of maart zal er veel meer duidelijk zijn.”