Ajax - Heerenveen: Dusan Tadic jaagt op record Dennis Bergkamp uit 1989

Ajax hervat de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Na de interlandperiode kan het vizier voor beide clubs weer volledig op de Eredivisie. De Friezen verzamelden uit vijf wedstrijden zes punten en staan daarmee op de tiende plaats. Ajax speelde een wedstrijd minder en pakte in de eerste vier competitiewedstrijden tien punten. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, zaterdagavond vanaf 18.30 uur.

o Ajax is in de Eredivisie ongeslagen tegen sc Heerenveen in de laatste tien thuisduels in de Eredivisie (acht keer winst, twee keer gelijk); in deze tien wedstrijden vielen gemiddeld 5,2 doelpunten per duel, terwijl de meest recente editie in 4-4 eindigde.

o Heerenveen won geen van de laatste 22 wedstrijden tegen Ajax in alle competities (vier keer gelijk, achttien keer verlies), de laatste Friese zege op de Amsterdammers dateert van 31 januari 2009 (0-1).

o Ajax scoorde minstens vier keer in de laatste drie Eredivisie-duels, deze eeuw lukte het de Amsterdammers nooit om in vier opeenvolgende competitieduels minstens vier keer te scoren (voor het laatst in 1998).

o Dusan Tadic staat op 49 goals of assists voor Ajax in 38 Eredivisie-duels en kan tegen Heerenveen zijn vijftigste noteren; in de periode sinds zijn komst naar Ajax is hij zowel topscorer (32) als assistkoning (17) van de Eredivisie.

o Tadic scoorde in zeven Eredivisie-duels op rij en kan de eerste Ajacied worden die dat in acht opeenvolgende competitie-optredens doet sinds Dennis Bergkamp in januari 1989 (10 op rij).

o Hakim Ziyech kan zijn tweehonderdste Eredivisie-duel spelen en was goed voor 77 doelpunten en 76 assists in zijn eerste 199 Eredivisie-wedstrijden; alleen tegen PEC Zwolle en Vitesse was hij bij meer Eredivisie-doelpunten direct betrokken (allebei 11) dan tegen zijn oude ploeg Heerenveen (10: 5 goals, 5 assists).

o Heerenveen verloor vijf van de laatste zes uitduels in de Eredivisie en kwam in drie daarvan niet tot scoren; het laatste jaar waarin de Friezen in meer Eredivisie-uitduels niet tot scoren kwamen dan dit kalenderjaar (3) was in 2015 (4).

o Alleen Ajax schoot dit Eredivisie-seizoen vaker (93 keer) dan sc Heerenveen (88 schoten).

o Slechts 8,7 procent van de doelpogingen van sc Heerenveen die niet werden geblokkeerd dit Eredivisie-seizoen leverden een treffer op (6 van de 69), alleen bij Heracles Almelo (6,8%) ligt dit percentage lager.

o Alleen Bryan Smeets en Dusan Tadic (allebei veertien) creëerden dit Eredivisie-seizoen meer kansen uit open spel dan Mitchell van Bergen en Lucas Woudenberg (allebei twaalf, net als Stijn Spierings).

o Sherel Floranus heroverde dit seizoen 46 keer het balbezit voor zijn ploeg, vaker dan iedere andere Eredivisie-speler.