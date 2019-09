Sergiño Dest laat zich zien in oefenduel met ‘sterrenloos’ Uruguay

Sergiño Dest heeft in de nacht van dinsdag op woensdag wederom speelminuten gemaakt in het nationale elftal van de Verenigde Staten. De verdediger van Ajax deed als linksback zeventig minuten mee in de oefenwedstrijd van Team USA tegen Uruguay (1-1) in St. Louis. Dest debuteerde afgelopen weekeinde in de 0-3 oefennederlaag tegen Mexico.

Dest, die bij Ajax doorgaans als rechtsback fungeert, werd door bondscoach Gregg Berhalter aan de linkerkant van de Amerikaanse verdediging geposteerd. De vleugelverdediger kwam in de slotfase van de eerste helft van de vriendschappelijke ontmoeting dicht bij zijn eerste interlanddoelpunt. Uruguay-doelman Fernando Muslera maakte het afstandsschot van Dest echter onschadelijk.

Uruguay, zonder gevestigde namen als Luis Suárez, Edinson Cavani en Diego Godín, nam kort na het begin van de tweede helft de leiding. De pas negentienjarige Brian Rodríguez bracht de treffer voor de Zuid-Amerikaanse ploeg op zijn naam. Dest werd twintig minuten voor tijd naar de kant gehaald door Berhalter, die Daniel Lovitz als vervanger het veld instuurde. Jordan Morris bracht de Verenigde Staten ruim tien minuten voor het einde op gelijke hoogte.

Het treffen met Uruguay was net als het duel met Mexico vriendschappelijk van aard, waardoor Dest, die een Amerikaanse vader heeft, nog steeds kan overstappen naar het Nederlands elftal. Dat verandert echter als de jonge Ajacied in oktober speelminuten maakt in de wedstrijden van de Verenigde Staten in de CONCACAF Nations League tegen Cuba en/of Canada.