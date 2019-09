‘Je kunt van alles vertellen, maar Frenkie bepaalt de wedstrijd bij Oranje’

Het Nederlands elftal had maandagavond weinig moeite met Estland. Op bezoek bij de voetbaldwerg won het team van bondscoach Ronald Koeman met 0-4. Kevin Hofland analyseerde de wedstrijd namens De Telegraaf en vindt dat Frenkie de Jong de grote uitblinker was aan Nederlandse zijde. De assistent-trainer van Fortuna Sittard is minder gecharmeerd van het spel van Joël Veltman, terwijl hij ook kritisch is op Memphis Depay.

Nadat er na Duitsland - Nederland veel kritiek was op de lage cijfers van rapporteur Adri van Tiggelen, was het nu de beurt aan Hofland om de punten uit te delen. “Je kunt van alles vertellen, maar Frenkie bepaalt simpelweg de wedstrijd bij Oranje”, aldus Hofland, die het spel van de Barcelona-middenvelder beoordeelt met een acht. “Aan de bal is hij sterk en zonder de bal is hij sterk. Als team wil je dat er een speler is die de wedstrijd naar de hand zet. En dat doet hij. Ik vind het mooi dat hij het signaal ook geeft om druk te zetten door ineens een volle sprint in te zetten bij balbezit van de tegenstander. En ach, aan de bal is en blijft hij foutloos. Hij wisselt het goed af, weet wanneer hij diep en wanneer hij simpel moet spelen.”

Op de rechtsbackpositie kreeg Veltman de voorkeur boven Denzel Dumfries. De Ajax-verdediger keerde zodoende na twee jaar weer terug in het Nederlands elftal. “Ik vond hem niet helemaal oké”, aldus Hofland, die een zes uitdeelt aan de Ajacied. “Ik zag wel wat zijn opdracht was. De backs moesten wat hoger staan, zodat Frenkie en Pröpper aan de bal zouden komen. Verdedigend vind ik Veltman een goede speler, aanvallend is hij wat minder en dat kwam juist tegen Estland tot uiting. Aan de andere flank was Daley Blind dreigender in aanvallend opzicht.”

In de voorhoede was Depay belangrijk met een doelpunt en twee assists. Desondanks is Hofland kritisch op de speler die zijn vijftigste interland speelde. De aanvaller krijgt een 6,5. “In de eerste helft was het in mijn ogen niet voldoende wat hij leverde. Memphis wilde in de kleine ruimte te veel ’pielen’. Hij was ook wat gemakzuchtig. Hij mag best proberen acties te maken, maar soms overdrijft hij het. Zijn assists bij de tweede en vierde goal waren goed en het doelpunt dat hij maakt is natuurlijk ook prima.”