Ronald de Boer: ‘Hij heeft een talent dat ik lange tijd niet heb gezien’

Frenkie de Jong speelde vrijdagavond tegen Duitsland als controlerende middenvelder en was in die hoedanigheid de spil in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. In Spanje is zijn positie bij Barcelona echter onderwerp van discussie, daar hij na zijn zomerse transfer van Ajax naar het Camp Nou nog enigszins zoekende is.

De Jong was weliswaar basisspeler in elk van de eerste drie competitiewedstrijden van Barcelona, maar deed dat niet op zijn gebruikelijke positie en oogde met name in de twee laatste duels, met Real Betis en Osasuna, wat onwennig. “Ik heb de laatste wedstrijden van Barcelona gezien en hij speelde bijna aan de zijkant. Ik denk niet dat dát zijn positie is”, vertelt voormalig Azulgrana Ronald de Boer zondag aan AS.

“Hij moet als controleur of centraal op het middenveld spelen. Ik weet niet wat Ernesto Valverde gaat doen, maar voor mij staat in ieder geval vast dat Frenkie wellicht geduld moet hebben”, stelt De Boer. “Sergio Busquets heeft al een bepaalde leeftijd bereikt, maar dat is niet aan zijn spel binnen de lijnen af te zien.” Valverde koos ervoor om De Jong als halfspeler op te stellen en Busquets vlak voor de defensie te positioneren.

De Boer weet als geen ander dat De Jong ook zal moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving. “Maar de filosofie van Barcelona is niet nieuw voor hem. Het punt is dat zijn medespelers zijn spel zullen moeten begrijpen. Frenkie is een andere voetballer dan Busquets. Zijn medespelers zullen zich aan Frenkie moeten aanpassen en vice versa. Hij heeft in ieder geval een talent dat ik lange tijd niet heb gezien. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hij bij Barcelona zal slagen.”