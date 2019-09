Assists van Tadic helpen Servië niet aan punten tegen Ronaldo en co

Portugal heeft in de EK-kwalificatiecyclus een belangrijke overwinning geboekt. De regerend Europees kampioen was in Belgrado met 2-4 te sterk voor Servië, door doelpunten van William Carvalho, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo en Bernardo Silva. Dusan Tadic stond bij Servië negentig minuten binnen de lijnen en verzorgde de assists bij beide doelpunten van de thuisploeg.

Naast Tadic stonden bij Servië onder meer Aleksandar Kolarov, Filip Kostic, Nemanja Matic en Aleksandar Mitrovic aan de aftrap. Portugal trad in Belgrado aan met Cristiano Ronaldo, maar zonder wonderkind João Félix. De aanvallende middenvelder van Atlético Madrid begon op de reservebank. Portugal speelde door de finaleronde van de Nations League pas twee EK-kwalificatiewedstrijden, waarin twee punten werden verzameld. Servië kende met vier punten uit de eerste drie duels een betrekkelijk teleurstellende start van de EK-kwalificatiecyclus.

Tegen het einde van een eerste helft zonder al teveel hoogtepunten kwam Portugal op voorsprong. Een voorzet van Bruno Fernandes leidde tot een misverstand tussen de Servische doelman Marko Dmitrovic en Nikola Milenkovic, waardoor William Carvalho de bal voor een leeg doel voor het intikken had. Kort na rust leek Portugal de wedstrijd te beslissen. Fernandes bracht Gonçalo Guedes in stelling, die langs enkele Servische verdedigers slalomde en de bal vervolgens op fraaie wijze in de verre hoek plaatste.

Twintig minuten voor tijd kwam Servië echter terug in de wedstrijd. Een hoekschop van Tadic werd door Milenkovic tegen de touwen gekopt: 1-2. Kort daarna moest de Portugese doelman Rui Patrício reddend optreden na een schot van de ingevallen Adem Ljajic. Tien minuten voor tijd tilde Ronaldo met zijn 89e doelpunt voor Portugal de stand weer naar een veilige marge van twee, mede dankzij een fraaie steekpass van Bernardo Silva. Servië gaf zich echter niet gewonnen en kwam vijf minuten voor tijd opnieuw terug in de wedstrijd.

Tadic kreeg de ruimte op de helft van Portugal, stoomde op tot de rand van het strafschopgebied en bracht Mitrovic in stelling. De spits schoot overtuigend raak en bracht de spanning terug in de wedstrijd. Lang bleef het niet spannend, want een minuut later gooide Bernardo Silva het duel definitief op slot. De aanvaller van Manchester City bleef uiterst koel in het strafschopgebied en bepaalde de eindstand op 2-4.