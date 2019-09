Debuut om snel te vergeten voor Sergiño Dest tegen Mexico

Mexico heeft vrijdagnacht simpel afgerekend met de Verenigde Staten. In New Jersey was het team uit Midden-Amerika met 0-3 te sterk voor Team USA. Sergiño Dest maakte zijn debuut voor de nationale ploeg. Het Ajax-talent begon als linksback en speelde een ongelukkige rol bij het openingsdoelpunt van Javier Hernández. PSV-middenvelder Érick Guttiérrez was trefzeker namens Mexico.

Dest werkte zijn interlands als jeugdinternational af namens de Verenigde Staten en werd door bondscoach Gregg Berhalter voor het eerst bij de nationale ploeg gehaald. Een dag voor de wedstrijd kreeg de Ajacied te horen dat hij mocht starten tegen Mexico. Het team van Berhalter begon goed aan de wedstrijd en kwam de eerste twintig minuten goed door. Maar na de 1-0 van Chicharito was het eenrichtingsverkeer. In de 21ste minuut werd Dest de bal door zijn benen gespeeld door Jesus Corona, waarna de spits van Sevilla de 1-0 maakte. Even daarvoor had de Ajacied zich wel positief laten gelden. Hij probeerde het met een afstandschot en stuitte op de Mexicaanse sluitpost Jonathan Orozco.

Op slag van rust kreeg Mexico, waar Ajacied Edson Álvarez de gehele wedstrijd op de bank bleef, een goede kans om de score verder uit te breiden. Corona weigerde echter de trekker over te halen. Dest was al naar de kant gehaald toen Guttiérrez in de 78ste minuut de bal oppikte op de rand van het strafschopgebied en doelman Zackary Steffen kansloos liet. Een paar minuten later werd de einstand bepaald door Carlos Antuna. Op aangeven van invaller Hirving Lozano schoof hij de 0-3 langs Steffen. In de absolute slotfase kreeg Team USA nog een grote kans om de eer te redden, maar Joshua Sargent wist de strafschop niet te verzilveren. Zijn inzet werd gekeerd door Orozco. Beide landen komen dinsdag opnieuw in actie. De Verenigde Staten staan in St Louis dan tegenover Uruguay, terwijl Mexico het opneemt tegen Argentinië.