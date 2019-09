‘Bizar’ verlopen transfergevecht in België onthuld: ‘Ik vind het not done’

Anderlecht leek dicht bij de komst van aanvaller Mbaye Diagne, maar Paars-Wit werd op het laatste moment afgetroefd door Club Brugge. Laatstgenoemde Belgische club kwam tot een huurakkoord met de speler en Galatasaray en liet Anderlecht ontgoocheld achter. Michael Verschueren, sportief manager van Anderlecht, baalt stevig van de gang van zaken.

"Ik zal vertellen hoe het allemaal verlopen is", wordt Verschueren geciteerd door Het Laatste Nieuws. "Vorige week was ik in Monaco. Daar heb ik woensdagnacht onderhandeld met de mensen van Galatasaray. Dat is zeer vlot verlopen, we hadden erg snel een akkoord over een huurtransfer voor Mbaye Diagne. Op donderdag zouden we dat allemaal op papier zetten, wat we ook gedaan hebben. Ook met de speler vonden we vervolgens een overeenkomst."

Het enige wat nog moest gebeuren, zo vertelt de sportbestuurder, was de ondertekening van de contracten door alle partijen. Zondagavond heeft Anderlecht alle documenten naar Galatasaray gestuurd om de deal te sluiten. De diverse zaakwaarnemers van Diagne hadden vervolgens gevraagd aan Anderlecht om hotelkamers te boeken en om hen te komen ophalen op het vliegveld in Brussel. "Onze teammanagers stonden op die locaties te wachten. Na een uur belden zij: De speler is er niet. Bizar, vond ik dat."

"Ik begon te telefoneren, maar kon niemand bereiken. Tot ik ineens een inkomende oproep kreeg", doelt Verschueren op het bericht van de directie van Galatasaray. "Sorry, we hebben een bod van Brugge aanvaard, Mbaye heeft gekozen voor die club, klonk het. Ik begreep het niet. Ondertussen hoorde ik dat de speler de teammanager was gepasseerd met een kap over zijn hoofd. Tja, dan begin ik me toch vragen te stellen."

Verschueren had geen contact met Club Brugge over de bizar verlopen transfersoap. "Dat was niet aan mij. Als Brugge wist dat Anderlecht een akkoord had, dan is dat jammerlijk. In hun plek had ik het niet gedaan. Ik had dan minstens eens gebeld. We zitten vaak samen bij de Pro League, we kennen mekaar, hé. Ik vind het not done."