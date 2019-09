Ruud Gullit: ‘Matthijs de Ligt moet simpel gezegd die drol gewoon doorslikken’

Ruud Gullit is honderd procent ervan overtuigd dat Matthijs de Ligt er weer bovenop komt na zijn weifelachtige debuut voor Juventus. De verdediger kreeg veel kritiek na zijn optreden in de topper tegen Napoli (4-3), maar Gullit wijst erop dat precies hetzelfde gebeurde toen De Ligt als zeventienjarige in het Nederlands elftal debuteerde. De ex-Ajacied speelde een slechte eerste helft tegen Bulgarije (2-0 verlies) en werd in de rust gewisseld.

“Over De Ligt en Frenkie de Jong wordt in Nederland meer dan mild geoordeeld. Het zijn onze ideale schoonzonen, die met fluwelen handschoentjes worden benaderd. Dan is het juist goed als ze eens worden geconfronteerd met de andere kant van de medaille”, benadrukt Gullit dinsdag in De Telegraaf. “Ja, dat is keihard en tegelijkertijd hoort die benadering bij topsport.”

Gullit heeft de kritiek in de Italiaanse media op De Ligt ook gelezen. “Een speler van Juventus wordt anders benaderd door de kranten uit Milaan dan uit Turijn. De Jong zal in de Madrileense sportkranten harder worden aangepakt dan die in Barcelona. En of alles de waarheid is, maakt niet uit: je hebt er mee te maken en mee te dealen. Matthijs moet simpel gezegd die drol gewoon doorslikken en doorgaan.”

“Hij kan vertrouwen houden in zichzelf want hij heeft toch meer dan het nodige bewezen en laten zien dat hij de kwaliteiten bezit om op het hoogste niveau mee te kunnen spelen.” Gullit wijst erop dat De Ligt weet welke verdedigende fouten hij heeft gemaakt en hij deze zal moeten analyseren. “In Italië hebben de spitsen aan een halve meter voldoende. Je moet continu scherp zijn als verdediger, anticiperen op wat als. Wat als Juventus in balbezit is en de bal dan ineens verliest. Waar staat de spits dan? Wat gaat hij doen? Daar moet hij continu mee bezig zijn. En zet eens een flink blok. Het hoort er allemaal bij en De Ligt en De Jong worden alleen maar beter van die scherpe benadering.”