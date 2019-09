Jack van Gelder: ‘Hij zegt: ’Schreuder heeft achter mijn rug dingen geflikt‘’

Het vermeende gerommel binnen Ajax en de 'hetze' van De Telegraaf houdt de gemoederen bezig. De krant en chef voetbal Valentijn Driessen zijn kritisch op het functioneren van 'Tukker' Erik ten Hag en dat leidt tot een groeiend tegengeluid richting het dagblad. De heren aan tafel van Rondo van Ziggo Sport zien dat Ten Hag niet gediend is van de huidige tendens bij De Telegraaf.

Aad de Mos geeft aan dat er bij de grote clubs altijd druk is. "Ten Hag ziet achter elke boom een vijand, ik heb hem meegemaakt als hoofd jeugdopleidingen bij PSV. Onze vriend Fred Rutten heeft hetzelfde. Die weten dat spelers lekken en dat makelaars ook wel eens een leugentje om bestwil willen vertellen of een journalist inschakelen. Als je daar niet mee om kan gaan...", aldus de trainer in ruste.

Voormalig Ajax-assistent Alfred Schreuder zou naar verluidt vorig seizoen gelekt hebben, maar Youri Mulder gelooft er weinig van. "Dat pas helemaal niet bij Alfred. En ik ken Erik heel goed. Hij zou daar korte metten mee maken. Maar als je een keer gebeld wordt als assistent, leg je niet altijd meteen de haak erop. Maar bepaalde dingen houd je wel voor je."

Schreuder zou ook in zijn tijd bij FC Twente hebben gelekt, een gerucht dat presentator Jack van Gelder bevestigt. "Ik heb contact gehad met Co Adriaanse en hij heeft ook met Schreuder gewerkt. Hij zegt: Hij heeft achter mijn rug dingen geflikt. Dat had ik nooit gedacht, maar ik ben er wat dat betreft ingetuind", aldus Van Gelder, die Adriaanse citeert over Schreuder.