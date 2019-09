Il Messagero: Oussama Idrissi wordt mogelijk laatste versterking AS Roma

De media in Italië zijn ervan overtuigd dat Oussama Idrissi in de slotfase van de zomerse transfermarkt in de Serie A kan belanden. Een dag na de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport over de interesse van Torino in de aanvaller van AZ, schrijft Il Messagero zondag dat de Marokkaans international een serieuze optie voor AS Roma is.

AS Roma is druk bezig om de selectie van trainer Paulo Fonseca te versterken. De verwachting is dat Nikola Kalinic van Atlético Madrid zondag in Rome landt om zijn transfer naar het Stadio Olimpico af te ronden. De aanvaller komt op huurbasis, met een optie tot koop van tien miljoen euro, en is de opvolger van Patrik Schick. Laatstgenoemde wordt uitgeleend aan RB Leipzig, dat vijf miljoen euro voor de huur betaalt én een optie tot koop van twintig miljoen euro heeft afgedwongen.

Il Messagero stelt dat Kalinic niet de laatste zomerse aanwinst van AS Roma zal zijn. De krant uit Rome verzekert dat Idrissi van AZ of Mateus Vital van Corinthians de laatste versterking voor i Giallorossi zal zijn. Vital, 21 jaar, is een aanvallende middenvelder die recent zijn debuut voor Brazilië Onder-23 maakte en een jaar geleden voor twee miljoen euro van Vasco da Gama naar Corinthians ging.

Idrissi, 23 jaar, is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van AZ, nadat hij halverwege 2017/18 van FC Groningen overkwam. In deze voetbaljaargang kwam de Marokkaans international, die nog een contract tot medio 2022 heeft, tot dusver tot negen officiële duels, waarin hij vier doelpunten maakte.