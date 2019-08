Johan Derksen zet vraagtekens bij contractverlenging: ‘Het is geen Ajax-speler’

Joël Veltman verlengde zijn contract bij Ajax donderdag met een jaar. De verdediger had een aflopende verbintenis in de Johan Cruijff ArenA en ligt nu tot medio 2021 vast. Ajax wilde Veltman eerder deze zomer liever niet laten gaan en door zijn contractverlenging is het zeker dat hij blijft. Bij Veronica Inside reageerden de analisten met gemengde gevoelens.

“Dat is goed gedaan van Ajax, dan kunnen ze volgend jaar nog wat geld vangen”, begon Valentijn Driessen. “Maar daar hebben ze het niet voor gedaan. Het is ook gedaan uit loyaliteit naar die jongen toe. Hij kon naar West Ham United en daar kon hij veel meer gaan verdienen. Ajax zei ‘je kan niet weg, je mag niet weg’. Hij speelt nu bijna iedere week en die hebben ze nu gewoon extra salaris gegeven. Al die gasten hebben meer salaris gekregen.”

“Het is dan zeker terecht, als je ook nog eens terugkeert van een blessure en nu weer regelmatig in de basis staat, dat het salaris wordt opgetrokken.” Johan Derksen vindt Veltman vooral ‘een hartstikke nuttige man op de bank’. “Hij is op meerdere plaatsen inzetbaar en hij scoort nooit een onvoldoende. Hij scoort altijd wel een zesje. Maar het is eigenlijk geen Ajax-speler. In dat kader moet je als Ajax altijd streven naar meer niveau dan Veltman.”

“Daarom begrijp ik ook niet dat een jongen die nét kan aanhaken bij het Ajax-niveau gewoon weer in het Nederlands elftal zit”, vervolgde Derksen. “Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Veltman is geen Oranje-international en het is geen Ajax-speler. Hij kan als rechtsback invallen, hij kan als centrale verdediger invallen. Misschien is dat handig voor een bondscoach, maar ik vind het raar.”

Met Veltman behoudt Ajax hoe dan ook de speler die het langst tot de A-selectie behoort. Hij maakte in augustus 2012 zijn Eredivisie-debuut en was daarna jarenlang basisspeler. Drie keer werd hij kampioen met Ajax (2013, 2014, 2019), eenmaal pakte hij de TOTO KNVB Beker (2019) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2013 en 2019).