Update: RKC bevestigt komst Leemans en is klaar op transfermarkt

Clint Leemans vervolgt zijn loopbaan bij RKC Waalwijk. De middenvelder wordt door PEC Zwolle verhuurd aan de promovendus uit Noord-Brabant. NAC Breda was ook in de race voor Leemans en de spelers stond open voor een tijdelijk dienstverband in de Keuken Kampioen Divisie, maar de Waalwijkers handelden eerder en gaan aan de haal met de 23-jarige Leemans.

Hoewel RKC en PEC Zwolle de tijdelijke overstap nog niet officieel hebben bevestigd, gaat Leemans in gesprek met het Brabants Dagblad in op zijn keuze voor zijn nieuwe club. “De trainer heeft een grote rol gespeeld in mijn keuze voor RKC, ik hoor veel goede verhalen over Fred Grim”, aldus Leemans, die ook naar Fortuna Sittard kon. “Ik heb met alle trainers (NAC, RKC en Fortuna, red.) gesproken. Grim heeft zich hard gemaakt voor mij. Hij heeft een duidelijke visie en is een grote naam in de voetbalwereld. Hij is toch assistent-bondscoach geweest. Ik geloof in zijn visie en hoor veel goede verhalen over hem.”

Leemans stond open voor NAC, maar de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie moest wachten tot de overbodige Anouar Kali van de loonlijst geschrapt was. “Ik heb Willem Weijs (assistent van NAC-trainer Ruud Brood) een appje gestuurd dat ik naar RKC ga, hij vond het jammer. Maar begreep het wel”, aldus Leemans, die werd opgeleid bij PSV en eerder ook het shirt van VVV-Venlo droeg. Zijn contract in Zwolle loopt door tot medio 2021.

Update 30 augustus 16.03 uur - RKC bevestigt komst Leemans en is klaar op transfermarkt

RKC Waalwijk heeft de komst van Clint Leemans bevestigd. De 23-jarige middenvelder wordt gehuurd van PEC Zwolle en is na Stanley Elbers de tweede speler die overkomt vanuit Zwolle. “We zijn blij dat Clint dit seizoen bij ons speelt. Hij is een fysiek sterke middenvelder met een goede traptechniek, met bovendien veel ervaring in de Eredivisie”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld. “Hij heeft bij onder andere VVV-Venlo en PEC Zwolle bewezen dat hij belangrijk kan zijn met zijn kwaliteiten, doelpunten en assists. Zijn specifieke kwaliteiten ontbraken nog in de selectie. Met zijn komst zijn we klaar op de transfermarkt.”