‘Dom’ Antwerp krijgt er van langs: ‘Hij is sowieso al zo zot als een achterdeur’

AZ bereikte donderdagavond ten koste van Royal Antwerp de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders kwamen vlak voor tijd op 1-1 en liepen in de verlenging uit naar een 1-4 overwinning op de Belgische club, die op dat moment al met negen man stond door rode kaarten voor Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé. De Nederlandse en Belgische kranten kijken terug op een ‘bizar duel’ in het Koning Boudewijnstadion.

“Het is de ultieme opsteker die AZ kan gebruiken in tijden van kommer en kwel. Door het ingestorte dak van het eigen stadion en de vele onzekerheden over de toekomst die dat met zich meebrengt”, begint het Algemeen Dagblad. Er wordt gesteld dat de talenten van AZ ‘werden weggeblazen’ in de beginfase van een 'bizar duel'. “Ineens leken de Alkmaarse talenten schooljongens zonder enige ervaring en hun tegenstanders krachtpatsers, bezig aan een wedstrijd van de waarheid.”

“Het was een onvervalst spektakelstuk in Brussel, een echt Europacup-avondje waar alles in zat. Dat had voor een groot deel te maken met Royal Antwerp FC, dat vol passie en agressie speelde, maar daar volledig in doorsloeg. Met als gevolg dat Dieumerci Mbokani in de 35e en Didier Lamkel Zé in de 74e minuut van het veld gestuurd werden, omdat ze hun tweede gele kaart incasseerden”, zag De Telegraaf. “Ook langs het veld was het grimmig en op de eretribune moesten familieleden van de AZ-spelers en AZ-werknemers naar binnen vluchten, omdat ze werden belaagd.”

Mbokani en Lamkel Zé groeiden uit tot de schlemielen van de avond, zo concludeert ook Het Nieuwsblad. Beide spelers krijgen een vier van de Belgische krant in de spelersbeoordelingen. “Liet zich ringeloren door de ervaren Vlaar terwijl hij al geel geboekt stond. Domme uitsluiting”, schrijft men over Mbokani. Bij Lamkel Zé werd een patroon ontdekt. “Scoorde, en vergat in alle euforie dat hij al geel had. Als zo vaak van held naar antiheld.”

In het verslag schrijft Het Nieuwsblad van een ‘episch duel’. “Vlak voor het einde waaide een voorzet tot voor de linker van Stengs, die Bolat overhoeks geen kans gaf. 1-1 – verlenging. Ga er maar aan staan, Antwerp zijnde, met twee man minder. Van tactiek was amper nog sprake”, concludeert de Belgische krant. AZ liep in de verlenging uit naar 1-4. “Na opstootjes in de tribune lag de wedstrijd nog een tijdje stil, het was nochtans tijd dat het gedaan was. Antwerp verlaat Europa, en hóé.”

“Wat zag het er goed uit voor Antwerp. Ondanks een domme rode kaart van Mbokani in de eerste helft klom de ploeg van Laszlo Bölöni na 70 minuten op voorsprong. Een counter uit het boekje”, stelt Het Laatste Nieuws. Lamkel Zé kreeg echter een tweede gele kaart omdat hij over de boarding sprong. “De Kameroener - sowieso al zo zot als een achterdeur - trok de piste van het Koning Boudewijnstadion op om te vieren met de fans. De scheidsrechter kon niet anders dan rood trekken. De spits deed er nog een schepje bovenop door zijn shirt Messi-gewijs aan het stadion te presenteren. Domme acties, die Antwerp uiteindelijk de kwalificatie voor de Europa League kostte.”