Ajax-aankoop ziet droom uitkomen: ‘Hoorde altijd hymne van de CL’

Edson Álvarez had woensdagavond met een doelpunt een belangrijk aandeel in de 2-0 zege van Ajax op APOEL Nicosia in de play-offs van de Champions League. De trefzekere Álvarez kijkt reikhalzend uit naar de duels in de groepsfase, want de Mexicaanse aanwinst droomde vroeger al van spelen in het miljardenbal.

“Van voetballen op straat naar voetballen in de Champions League, ik geniet ervan”, vertelt Álvarez in gesprek met MedioTiempo. “Thuis keek ik naar de Champions League en hoorde ik de hymne van het toernooi. Nu kan ik vertellen dat ik het geluk heb dat ik ook in de Champions League ga spelen.” De loting voor de poulefase vindt donderdag plaats in Monaco.

Álvarez, die voor circa vijftien miljoen euro werd overgenomen van Club América, is dolgelukkig met zijn vijfjarige contract bij de kampioen van Nederland. “Het is geweldig, ik heb er geen woorden voor”, jubelt de verdediger annex middenvelder. “Ik ben het leven en God dankbaar voor deze zegeningen. Ik kan er op dit moment niet veel meer over zeggen.”

De miljoenenaankoop uit Mexico maakte zijn basisdebuut in een voor Ajax ontzettend belangrijk duel, want plaatsing voor de groepsfase van de Champions League stond op het spel. “Je eerste wedstrijd in dit geweldige stadion is niet makkelijk”, beaamt Álvarez. “Het heeft wat moeite gekost, maar na mijn doelpunt voelde ik het vertrouwen groeien en in de tweede helft voelde ik me fantastisch. Ik denk dat mijn ploeggenoten en ik elkaar goed aanvoelden en dat biedt vertrouwen voor de toekomst.”