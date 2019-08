Alle miljoenen die Ajax minstens opstrijkt na de zege op APOEL

De plaatsing voor de groepsfase van de Champions League is voor Ajax niet alleen een sportieve, maar ook een grote financiële slag. Na het uitschakelen van APOEL Nicosia in de laatste voorronde weet de club zich verzekerd van een bedrag van ongeveer veertig miljoen euro. Dat kan alleen maar oplopen indien Ajax opnieuw goed presteert in het miljardenbal. Ajax incasseert in ieder geval een startpremie en de volledige inkomsten uit televisiegelden in Nederland, omdat PSV zich niet wist te kwalificeren.

Net als vorig seizoen krijgen alle 32 deelnemende clubs een startpremie van 15,25 miljoen euro. Een overwinning in de groepsfase levert een bonus op van 2,7 miljoen euro. Een gelijkspel is goed voor 900.000 euro, terwijl een nederlaag niets oplevert. Per gelijkspel in de groepsfase wordt 900.000 euro uiteindelijk verdeeld over alle clubs aan de hand van een verdeelsleutel. Clubs die het vaakst hebben gewonnen krijgen het meeste uit deze pot; clubs die minder vaak winnen houden een kleiner bedrag over.

In de knock-outfase van de Champions League zijn nog grotere bedragen te verdienen. Kwalificatie voor de achtste finales levert 9,5 miljoen euro op. Clubs die de kwartfinales bereiken mogen nog eens 10,5 miljoen euro bijschrijven. In plek in de halve finales is goed voor 12 miljoen euro, terwijl de twee finalisten nog eens 15 miljoen euro ontvangen. Het winnen van de Champions League levert verhoudingsgewijs niet veel op: 4 miljoen euro. De Champions League-winnaar plaatst zich overigens wel automatisch voor de UEFA Super Cup, goed voor een bonus van 3,5 miljoen euro.

Coëfficiëntenranglijst: 585 miljoen euro

Vorig seizoen keerde de UEFA voor het eerst een bonus uit aan alle Champions League-deelnemers waarvan de hoogte wordt bepaald op basis van de prestaties van de afgelopen tien jaar. De club die van alle 32 deelnemers het laagste op de ranglijst staat, ontvangt 1,108 miljoen euro en de nummer één ontvangt 35,46 miljoen euro. Ook dit jaar is dat weer het geval. Ajax is terug te vinden op de negentiende plaats op de ranglijst, maar omdat meerdere clubs die hoger staan komend seizoen hoe dan ook niet deelnemen aan de Champions League (Manchester United, Arsenal, Sevilla en AC Milan) schuift Ajax door naar de vijftiende plaats. Deze plaats levert Ajax 19,95 miljoen euro op.

Market pool: 292 miljoen euro

De UEFA verwacht dat er ongeveer 292 miljoen euro aan televisiegelden te verdelen zijn. Omdat PSV het niet redde, zal al het geld uit de tv-pot naar Ajax gaan. Hoe hoog dit bedrag precies zal zijn, is vooralsnog niet bekend. Vorig seizoen hield Ajax ongeveer 4,5 miljoen euro over aan de marketpool, maar toen moest de pot ook verdeeld worden met PSV.

Dankzij de startpremie en de coëfficiëntenranglijst is Ajax verzekerd van hoe dan ook 35,2 miljoen euro. Hier komt het geld vanuit de marketpool nog bij. Bovendien kan Ajax rekenen op minimaal drie thuiswedstrijden, wat ook miljoenen oplevert. Zodoende strijkt de regerend kampioen van Nederland een minimumbedrag op van ongeveer veertig miljoen euro.