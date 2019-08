AZ ziet middenvelder definitief buitenlandse transfer maken

Marko Vejinovic ruilt AZ definitief in voor het Poolse Arka Gdynia, zo melden beide clubs woensdagmiddag via de officiële kanalen. De 29-jarige middenvelder, wiens contract bij AZ nog drie seizoenen doorliep, heeft in Polen een contract tot medio 2022 ondertekend. Vejinovic speelde afgelopen seizoen al enkele maanden op huurbasis voor Arka Gdynia.

AZ doet geen mededelingen over de transfersom die voor Vejinovic is ontvangen. De middenvelder kwam in de jaargang 2018/19 vanwege blessureleed tot slechts vijf optredens. De middenvelder nam mede hierdoor de wijk naar de Poolse Ekstraklasa, waar hij de komende drie seizoenen ook actief is. Hij sloot in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan bij AZ, maar zijn toekomst ligt dus voorlopig in Polen.

Vejinovic kwam tijdens zijn verhuurperiode bij Arka Gdynia tot vijf doelpunten in veertien competitiewedstrijden. De Poolse club eindigde het seizoen op de vijfde plaats, maar is de nieuwe jaargang slecht begonnen. De nieuwe werkgever van Vejinovic is momenteel hekkensluiter, met slechts twee punten uit zes duels.

Voor Vejinovic komt door de transfer richting Polen een einde aan zijn tweede periode bij AZ, met wie hij in 2009 de landstitel veroverde. Daarna volgden avonturen bij Heracles Almelo, Vitesse en Feyenoord. De Rotterdammers verhuurden de middenvelder in 2017 aan AZ, dat Vejinovic een jaar later definitief overnam.