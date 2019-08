Open sollicitatie El Ghazi: ‘Als hij me nodig heeft, dan ben ik er klaar voor’

Anwar El Ghazi begon vrijdag tegen Everton op de bank bij Aston Villa, maar was desondanks van grote waarde voor de promovendus. De aanvaller maakte als invaller ver in blessuretijd aan alle spanning een einde door de 2-0 aan te tekenen. El Ghazi, die deze zomer definitief werd overgenomen van Lille OSC, geniet met volle teugen van het leven in de Premier League.

El Ghazi was drie maanden geleden ook al van grote waarde voor Aston Villa, toen hij scoorde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Derby County in de finale van de play-offs van de Championship. “Dat was het mooiste moment uit mijn loopbaan, samen met het doelpunt voor Ajax tegen FC Barcelona (in de Champions League in 2014, red.)”, blikt de buitenspeler met VTBL terug op de eindstrijd op Wembley. “Het was fantastisch om mee te mogen maken. Het was allemaal zo groot, het leek wel de Champions League-finale.”

El Ghazi keek ook in de Championship zijn ogen uit, met name het duel met buurman Birmingham City zal hij nooit meer vergeten. “Die wedstrijd was niet normaal”, aldus de voormalige Ajacied. “Ik ben Ajax-Feyenoord gewend, maar dit zit dieper. Teamgenoten zeiden vooraf al: 'Anwar, bereid je voor want dit wordt heftig'. Ze hadden gelijk!”

Achter de naam van El Ghazi staan twee interlands, hoewel de vleugelspits al enige tijd niet meer in beeld is bij het Nederlands elftal. Het EK van volgend jaar is desondanks een ‘droom’. “Het speelt in mijn achterhoofd”, beaamt de flankspeler van the Villans. “Natuurlijk wil je als voetballer het hoogst haalbare bereiken. Spelen voor Oranje hoort daar zeker bij. Nu ik in de Premier League speel, is er een kans dat ik word opgeroepen. Dat zou geweldig zijn, maar ik ben er niet dagelijks mee bezig. Ik moet mijn voeten laten spreken en als de bondscoach (Ronald Koeman, red.) me nodig heeft, dan ben ik er klaar voor."