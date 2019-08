Franse media: medische keuring Kasper Dolberg en ‘ACM’ op komst

De transfer van Kasper Dolberg naar OGC Nice komt steeds dichterbij. De spits van Ajax staat op het punt een meerjarig contract te tekenen. Franse media verzekeren dinsdag dat Dolberg woensdag een medische keuring in Frankrijk zal ondergaan, net als Alexis Claude-Maurice, beter bekend als 'ACM', van Lorient.

Dolberg ontbreekt woensdag opnieuw in de selectie van Ajax voor de return met APOEL Nicosia voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. Ajax en OGC Nice zijn al akkoord over een transfersom van ongeveer twintig miljoen euro, exclusief bonussen. Lorient zal ongeveer veertien miljoen euro voor Claude-Maurice, een aanvallende middenvelder van 21 jaar, ontvangen.

Dolberg haalde de afgelopen jaren nooit meer zijn hoge niveau van het seizoen 2016/17 bij Ajax. Hij begon vorige maand nog als basisspeler aan de wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal, maar werd de laatste weken al in de spits voorbijgestreefd door Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar.

Van Erik ten Hag hoeft Dolberg nog steeds niet weg. “Ik zie nog steeds zijn potentie maar hij moet er wel voor willen vechten”, zei de trainer daags voor het duel met APOEL.