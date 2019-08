‘Het zegt vooral dat Koeman niet veel respect heeft voor Ten Hag’

Bondscoach Ronald Koeman zei zondag in Studio Voetbal dat Daley Blind bij Ajax niet als middenvelder, maar als centrale verdediger hoort te spelen. Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, laat in de podcast van de krant weten het onbegrijpelijk te vinden dat Koeman op de stoel van trainer Erik ten Hag gaat zitten.

“Als je Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong mist (vertrokken naar respectievelijk Juventus en Barcelona, red.) zou mijn persoonlijke voorkeur zijn om in ieder geval één in het centrum te houden, Blind”, zette Koeman zondag zijn mening kracht bij. “Ondanks dat hij (Blind, red.) bij mij in Oranje de rol van linksback heel goed kan vervullen en ook op het middenveld kan spelen.” Tafelgenoot Rafael van der Vaart was dezelfde mening als Koeman toegedaan. “Ik vind dat Blind terug moet naar de verdediging.“

Koeman ventileerde slechts zijn persoonlijke mening, maar Driessen neemt daar geen genoegen mee. “Als Koeman op televisie verschijnt, dan doet hij dat als bondscoach. Helemaal als het over voetbal gaat. Normaal gesproken mengt een bondscoach zich niet in dat soort discussies, maar dat deed Koeman in dit geval wel. Het zegt vooral dat Koeman niet veel respect heeft voor Ten Hag, want dat had hij bij Louis van Gaal (oud-bondscoach Oranje, red.) nooit gedaan.“

“Dat respect voor Ten Hag is er dus veel minder“, vervolgt Driessen, die vindt dat Koeman het gezag van Ten Hag bij Ajax ondermijnt. “Morgen tegen APOEL Nicosia (in de play-offs van de Champions League, red.) staat Daley Blind centraal achterin en het loopt, dan heeft Koeman het antwoord gevonden voor Ajax en niet Ten Hag. Koeman moet zeggen wat hij wil, maar het is niet gebruikelijk dat een bondscoach zich uitlaat over een situatie waar enorm veel discussie over is. Zowel intern als extern bij Ajax.“