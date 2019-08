Marca bezorgd: ‘Zijn glimlach is verdwenen, alsof hij de operatiekamer in moet’

Vinícius Júnior is zijn 'glimlach verloren', schrijft Marca daags na de wedstrijd tussen Real Madrid en Real Valladolid (1-1) in LaLiga. De Braziliaan maakte als invaller zijn entree in de tweede helft, maar kon niet imponeren. Vinícius wordt volgens de krant op een verkeerde manier ingezet door trainer Zinédine Zidane en dat doet de aanvaller 'geen goed'.

Vinícius had in de eerste wedstrijd van het seizoen, vorige week zaterdag tegen Celta de Vigo (1-3 zege), nog een basisplaats als linksbuiten. Tegen Real Valladolid werd hij echter aan de rechterkant opgesteld, zoals in de voorbereiding ook meermaals gebeurde. "Op de lange termijn heeft hij er misschien profijt van, maar de constante wisseling van positie biedt hem op dit moment geen goede basis om consistent te presteren", schrijft de krant daags na de competitiewedstrijd in een analyse.

"Het lijkt erop dat Zidane het vertrouwen in Vinícius is kwijtgeraakt. Hij had nog een basisplaats tegen Celta de Vigo, maar is nu gedegradeerd tot bankzitter ten faveure van spelers als Gareth Bale en James Rodríguez." Tegen Real Valladolid maakte James na 56 minuten plaats voor Vinícius. Het kwam meerdere keren voor dat een aanval van Real Madrid strandde toen invaller aan de bal kwam op de rechterflank. "Keer op keer ontving hij de bal, en keer op keer koos hij voor de veilige optie", zo luidt de kritiek.

"Toen hij nog op de linkerflank mocht spelen, was Vinícius net een kind in de snoepwinkel. Nu lijkt het eerder alsof hij in de wachtruimte voor de operatiekamer zit." De negentienjarige aanvaller heeft volgens het dagblad uit Madrid twee problemen: een 'tactisch' en een 'emotioneel' probleem. "Het tactische probleem is de keuze van Zidane om hem op de rechterflank te zetten. Het emotionele probleem kan door Vinícius zelf worden opgelost, als hij erin slaagt om een doelpunt te maken of een goede assist te geven. Dan kan de glimlach en de steun van de trainer terugkeren."

De steun van de trainer is op dit moment echter ver te zoeken, zo concludeert Marca op basis van een uitspraak die Zidane na de wedstrijd deed. "Vinícius kwam binnen de lijnen... In de tweede helft speelden we slechter." De technicus, die een jaar geleden overkwam van Flamengo, zou gebukt gaan onder de druk. Hij heeft het gevoel dat een mindere wedstrijd zijn situatie kan verslechteren, zo klinkt het, en dat is geen gezonde situatie voor iemand die 'negentien jaar is, nog veel moet leren en niet in staat is om zoveel last op zijn schouders te dragen'.