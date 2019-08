Heracles baalt door misser Mauro Júnior en miraculeuze Pasveer

De competitiewedstrijd tussen Heracles Almelo en Vitesse heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. Voormalig Heraclied Bryan Linssen bracht Vitesse op voorsprong, waarna Cyriel Dessers de eindstand op 1-1 bepaalde. In de slotfase kreeg Silvester van der Water twee enorme kansen om de wedstrijd te beslissen in het voordeel van Heracles, maar Remko Pasveer lag met knappe reddingen in de weg.

Bij rust waren de verhoudingen nog in evenwicht (0-0), maar er werd wel gescoord in het eerste bedrijf. Na drie minuten kopte Max Clark de bal binnen na een hoekschop van Vitesse. Arbiter Jeroen Manschot keurde het doelpunt echter af: Clark leunde te nadrukkelijk op de rug van Navajo Bakboord. Na het doelpunt volgde een fase waarin Vitesse stukje bij beetje sterker werd. Het resulteerde in schot van Jay-Roy Grot vanuit een moeilijke hoek, dat voorlangs vloog. Vervolgens schoot Tim Matavz van dichtbij op doelman Janis Blaswich.

Het tempo lag aanvankelijk hoog, maar gaandeweg de eerste helft nam het niveau van de wedstrijd af. Het spel werd wat slordiger, hoewel Heracles wel meer aan aanvallen toekwam. Het verschil in doelpogingen over de eerste helft was uiteindelijk niet zo groot: negen om zes in het voordeel van Vitesse. De grootste kans die nog voor rust zou komen, was voor de bezoekers uit Arnhem. Aan de linkerzijde draaide Grot weg bij Bakboord en koos hij voor een hard en laag schot, dat werd gepareerd door de voet van Blaswich.

Zeven minuten na rust had Heracles via Mauro Júnior op voorsprong moeten komen. Na een rappe aanval kreeg hij de bal vlak voor het doel op een presenteerblaadje van Bakboord, maar Mauro Júnior raakte het leer volledig verkeerd en de kans was verkeken. Het bleek een dure misser. Na 65 minuten nam Clark de bal over aan de linkerflank en leverde hij een afgemeten voorzet op Linssen, die het leer ineens uit de lucht nam en zijn oude club pijn deed. Toch wist Heracles uiteindelijk terug te komen in de wedstrijd.

Na kansen aan weerszijden voor Van der Water en Grot was het tien minuten voor tijd Dessers die de gelijkmaker verzorgde. De aanvaller schudde Danilho Doekhi af met een duwtje dat niet opzichtig genoeg was om de treffer te annuleren. Hij verschalkte Pasveer, die een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd echter een heldenrol opeiste. De doelman pareerde twee schoten van Van der Water; met name zijn tweede redding was haast miraculeus. De punten werden zodoende gelijk verdeeld in Almelo.