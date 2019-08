Robert Lewandowski toont klasse en schittert wéér voor Bayern München

Robert Lewandowski heeft Bayern München zaterdag eigenhandig aan de eerste overwinning in het nieuwe Bundesliga-seizoen geholpen. De aanvaller nam op bezoek bij Schalke 04 alle doelpunten van der Rekordmeister voor zijn rekening: 0-3. Bayern was op de eerste speeldag niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel tegen Hertha BSC. Schalke blijft op een punt staan, na de eerdere remise bij Borussia Mönchengladbach (0-0).

Bayern had in de eerste helft in Gelsenkirchen het meeste balbezit en controleerde het duel na de openingsgoal in de twintigste minuut. Toch waren er enkele momenten van onachtzaamheid, waar Schalke 04 echter geen raad mee wist. Verder dan een paar halve kansen kwam het team van David Wagner niet.

Het team van Niko Kovac nam na twintig minuten de leiding. Kingsley Coman drong op links het strafschopgebied binnen en werd onhandig tegen de grond gewerkt door Jonjoe Kenny. De leidsman was onverbiddelijk en wees naar de stip. Lewandowski ging achter de bal staan en stuurde doelman Alexander Nübel de verkeerde hoek in: 0-1.

Bayern kwam vijf minuten na rust dankzij een wonderschoon doelpunt op 0-2. Vanaf ruim twintig meter schoot Lewandowski de bal uit een vrije trap schitterend in de linkerbovenhoek. Nübel dook nog naar de hoek, maar was te laat. Voor Kovac een goede reden om na nog geen uur spelen twee aanwinsten te laten debuteren: Serge Gnabry en Thomas Müller maakten plaats voor Ivan Perisic en Philippe Coutinho.

Het was echter Lewandowski die alle aandacht op zich vestigde door een kwartier voor tijd de 0-3 te maken. In een counter ontving de Pool de bal van Coman, ontdeed hij zich van Salif Sané en mikte hij de bal vanaf een meter of vijftien laag in de rechterhoek: 0-3. Dat was alweer zijn vijfde competitietreffer van het seizoen. Na zijn eerdere Doppelpack tegen Hertha volgde zaterdagavond dus ein Dreierpack.