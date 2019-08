Frank de Boer dankt zesde zege op rij aan ontketende Josef Martínez

Frank de Boer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag wederom uitstekende zaken gedaan met Atlanta United in de Eastern Conference van de Major League Soccer. Op bezoek bij Orlando City, de huidige nummer acht van de competitie, wonnen the Five Stripes met 0-1. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Josef Martínez, die voor de twaalfde keer op rij scoorde. Het was alweer de zesde achtereenvolgende overwinning voor de ploeg van De Boer.

Twee weken geleden stonden beide teams ook al tegenover elkaar in het Orlando City Stadium. Het duel in de US Open Cup werd toen met 0-2 gewonnen door de bezoekers en de thuisploeg wilde die nederlaag wegpoetsen. Het team van trainer James O'Connor begon dan ook furieus en Atlanta United werd vanaf het eerste fluitsignaal onder druk gezet. De achterhoede van de koploper van de Eastern Conference had het moeilijk, maar hield stand. Halverwege de eerste helft groeiden de mannen van De Boer beter in de wedstrijd, zonder dat er grote kansen kwamen.

Na rust was Atlanta United de bovenliggende partij en het duurde tot aan de zestigste minuut voordat de ban werd gebroken. Ezequiel Barco veroverde de bal op het middenveld en stuurde Martínez de diepte in. Na een combinatie tussen beide spelers kwam de bal terecht bij de clubtopscorer, die vanaf de punt van het strafschopgebied de bal in de verre hoek achter doelman Brian Rowe krulde. Het was alweer zijn 12e doelpunt op rij en 22e van het seizoen. Orlando City vocht tot aan het laatste fluitsignaal, maar Atlanta United hield knap stand.

Martínez was nog het dichtst bij een doelpunt, maar de lat voorkwam erger voor het team van O’Connor. De Boer gaat na 27 wedstrijden alleen aan kop met 48 punten. New York City, de huidige nummer drie, lijkt de grootste bedreiging voor de koppositie. Die club staat op 44 punten en heeft nog 2 wedstrijden tegoed. Voor Atlanta United gaat het vizier nu op de finale van de US Open Cup tegen Minnesota United aanstaande woensdag 02.00 uur (Nederlandse tijd).