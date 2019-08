‘Real Madrid wil twintig miljoen besparen en werkt aan deal met PSG’

Keylor Navas zou Real Madrid hebben geïnformeerd over zijn vertrekwens en volgens AS is de Koninklijke bereid om de 32-jarige doelman gratis te laten vertrekken. Navas lijkt op weg naar Paris Saint-Germain, dat eerder deze zomer nog nul op het rekest kreeg van Real, ondanks het feit dat er al een principeakkoord was bereikt met Navas. De verbintenis van de sluitpost in Madrid loopt nog twee seizoenen door.

Real zou volgens AS willen meewerken aan een transfer om zo van het riante salaris van Navas af te zijn. De routinier uit Costa Rica strijkt naar verluidt een jaarsalaris van tien miljoen euro op en met zijn verbintenis tot 2021 zou de Spaanse grootmacht in totaal nog twintig miljoen euro aan salarissen moeten overmaken naar de Zuid-Amerikaan. Netto zou Navas momenteel vijf miljoen euro per jaar overhouden, maar bij een eventuele overstap naar PSG stijgt dat bedrag volgens de Spaanse sportkrant naar zeven miljoen euro.

Trainer Zinédine Zidane verkiest voorlopig Thibaut Courtois boven Navas, waardoor laatstgenoemde elders aan een nieuw avontuur wil beginnen. Marca schoof donderdag al een aantal mogelijke vervangers naar voren, onder wie Everton-doelman Maarten Stekelenburg. Het lijstje werd verder aangevuld met Pepe Reina (AC Milan), Willy Caballero (Chelsea ) en Diego Benaglio (AS Monaco). AS vult de lijst een dag later aan met Monaco-keeper Danijel Subasic en Antonio Mirante van AS Roma.

Volgens berichten in de Franse media staat Navas er goed op bij PSG-trainer Thomas Tuchel, die een alternatief zoekt voor eerste keus Alphonse Aréola. Ook Gianluigi Donnarumma is in verband gebracht met de Franse kampioen, al is er nog geen bod neergelegd bij AC Milan. Navas is sinds 2014 aan Real verbonden en veroverde in de afgelopen vijf seizoenen onder meer driemaal de Champions League.