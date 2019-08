Feyenoord na dubbelslag van Fer dicht bij groepsfase Europa League

Feyenoord staat met een been in de groepsfase van de Europa League. Donderdagavond was de ploeg van Jaap Stam in de laatste voorronde met 3-0 te sterk voor Hapoel Beer Sheva. Sam Larsson opende de score, waarna Leroy Fer een dubbelslag voor zijn rekening nam. Het waren zijn eerste doelpunten voor Feyenoord sinds 28 augustus 2011. Feyenoord neemt zodoende over een week een uitstekende uitgangspositie mee naar Israël.

Feyenoord trad voor het eerst aan met Edgar Ié in de basis; Jan-Arie van der Heijden, die zijn plek verloor, behoorde niet eens tot de wedstrijdselectie. Hetzelfde gold voor Liam Kelly. Jaap Stam koos tegen Hapoel Beer Sheva voor een middenveld met Fer, Orkun Kökcü en Renato Tapia, terwijl de voorhoede bestond uit Steven Berghuis, Luciano Narsingh en Larsson. Net als in de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) van zondag opereerde Narsingh als spits. Feyenoord had het initiatief in het eerste kwartier, maar voorzetten op Narsingh en Larsson kwamen net niet aan.

Feyenoord was veelvuldig in balbezit en zocht geduldig naar een opening. Van de bezoekers uit Israël had de thuisploeg aanvankelijk weinig te vrezen, maar na 25 minuten kwam Hapoel er toch dreigend uit. De Nederlandse spits dook aan de rechterkant van het strafschopgebied op voor Kenneth Vermeer, ging voor eigen succes en stuitte op de doelman. Het leidde een wat betere fase van de bezoekers in, maar die was van korte duur. Feyenoord kreeg al gauw kans op kans om de score te openen en het was wachten op de 1-0 in De Kuip.

Narsingh slaagde er niet in om de bal over Ernestas Setkus te mikken en Rick Karsdorp dwong de voormalig keeper van ADO Den Haag tot een ingreep. Fer trof na een halfuur de paal, na een vrije trap van Larsson, terwijl een voorzet van Kökcü bijna ineens in het doel vloog. Het was uiteindelijk Larsson die de ban brak: de Zweed stond op de juiste plek om van dichtbij binnen te tikken nadat Setkus een afstandsschot van Berghuis tegen de paal had gewerkt. Het was een verdiende voorsprong, die Feyenoord na 45 minuten mee de kleedkamer in nam.

Tien minuten na rust breidde Feyenoord de marge uit. Na een corner van Kökcü kopte Fer de bal aan tegen Tapia, die zijn ploeggenoot daarmee onbedoeld in staat stelde om in tweede instantie raak te schieten. Na ruim een uur moest Kenneth Vermeer voor het eerst in actie komen, toen Nav Zrihan het van grote afstand probeerde, maar verder kwam Feyenoord niet in de problemen. Het thuispubliek genoot ondertussen van Ié en scandeerde zijn naam nadat hij met een van zijn rushes naar voren een kans van Narsingh inleidde. Feyenoord voelde dat nog een betere uitgangspositie mogelijk was en kreeg waarop het hoopte. Met een harde knal van buiten het strafschopgebied bepaalde Fer na een corner de eindstand op 3-0.