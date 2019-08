Van der Gijp verbijsterd door formatie Feyenoord: ‘Hoe haal je het in je hoofd?’

Feyenoord opereert donderdagavond tegen Hapoel Beer Sheva met Luciano Narsingh in de punt van de aanval. Narsingh, normaliter een basisspeler, speelde zondag tegen FC Utrecht (1-1) op dezelfde positie. Voorafgaand aan de wedstrijd geeft trainer Jaap Stam uitleg over zijn keuze, maar analist René van der Gijp begrijpt er niets van.

"Hoe kan je het in godsnaam in je hoofd halen om tegen een ploeg die zich gaat terugtrekken met Narsingh in de spits te spelen? Hoe kan je dat nou doen?", vraagt Van der Gijp zich af, vlak voordat Stam in een interview zijn keuze nader toelicht. "Omdat Luciano altijd een bepaalde dreiging heeft in de diepte, terwijl hij ook in een wisselwerking met Steven Berghuis kan spelen", reageert Stam op de vraag waarom Narsingh in de spits staat.

Na het gesprek met Stam laat Van der Gijp weten zich 'totaal niet' te kunnen vinden in de uitleg van Stam. "Hij heeft diepte, zegt hij, maar die is er vandaag niet. Daar heb je dus niks aan. Narsingh is een licht labiele jongen. Aan de buitenkant kan hij met zijn snelheid nog wel wat leuks doen, maar zijn voetballende vermogen is vrij beperkt. Als hij een behoorlijk voetballend vermogen had, zou hij bij Swansea City een basisplek hebben gehad."

Stam kiest er tevens voor om Luis Sinisterra op de bank te zetten. De vleugelaanvaller speelde negentig minuten tegen Utrecht. Zijn plek op de bank komt voort uit een analyse van Feyenoord van het spel van Hapoel Beer Sheva. "We hebben bekeken hoe ze de afgelopen wedstrijden hebben gespeeld. We gaan ervan uit dat zij zich zo opstellen dat wij spelers moeten hebben die tussen de linies kunnen staan", aldus Stam.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié, Botteghin, Haps; Fer, Kökcü, Tapia; Berghuis, Narsingh, Larsson