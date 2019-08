Hans Kraay jr.: ‘Ik zei: ‘Verdomme man, schiet die ballen erin’’

Kostas Mitroglou geldt als een belangrijke kandidaat om de aanval van PSV weer op volle oorlogssterkte te brengen én van meer mogelijkheden te voorzien. De Eindhovense club wil de 31-jarige aanvaller voor een jaar huren van zijn werkgever Olympique Marseille. Volgens Hans Kraay jr. is Mitroglou zeker niet het neusje van de zalm. “In deze fase van de transferperiode krijg je alleen nog spelers met grote krassen erop.”

“Als ze Mitroglou gaan halen, dan kan Donyell Malen van één kant en Steven Bergwijn wellicht vanaf de andere kant gaan spelen. Mohamed Ihatarren er mogelijk achter”, merkte Kraay jr. tijdens het programma Voetbalpraat op FOX Sports op. Hij weet niet of het beter is als Malen niet meer in de punt van de aanval staat. “We vinden allemaal dat hij geweldige diepte heeft, een goede aanname en dat hij een goede techniek heeft. Maar een spits van PSV moet er minimaal twintig maken. Anders hebben ze niets aan je.”

Presentator Jan-Joost van Gangelen vroeg aan Kraay Jr. of PSV een spits als Mitroglou moet halen omdat de ploeg van trainer Mark van Bommel nog niet draait en wellicht terug moet naar de speelwijze toen Luuk de Jong nog op de loonlijst stond. “Ik weet niet wanneer Sam Lammers weer terugkomt, maar hij kan het ook wel.” Lammers staat echter nog enkele maanden aan de kant. “Dan heb je zo'n Mitroglou nodig. Maar ik zou in eerste instantie vasthouden om van Malen een echte doelpuntenmaker te maken. En daar is Van Bommel ook heel erg mee bezig.”

“Ik denk niet dat ze Malen in een keer naar de zijkant doen. Maar ik zou wel Bergwijn op de vleugel zetten.” Kraay Jr. speelde in zijn actieve loopbaan bij FC Den Bosch samen met Ruud van Nistelrooij. “Hij vond lekker voetballen belangrijk, aan de bal komen. Ik zei: ‘Verdomme man, schiet die ballen erin. Er is geen enkele scout die kijkt wat je doet op je eigen helft'. Onder en door Foppe de Haan is hij bij sc Heerenveen alleen maar geïnteresseerd geraakt in scoren. Dat moet er bij Malen er ook bij in komen. Je kunt het leren.”