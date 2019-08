Vertrek Alexis Sánchez met gejuich ontvangen: ‘Het was echt een ramp’

Gary Neville is zeer verheugd met het nieuws dat Alexis Sánchez op het punt staat om Manchester United in te ruilen voor Internazionale. De Chileense aanvaller staat voor een terugkeer naar de Serie A. Inter gaat hem naar verluidt voor een seizoen huren, met een optie tot koop voor vijftien miljoen euro. “Het was echt een ramp, ze moesten van hem af”, aldus Neville.

Na een lange geruchtenstroom maakte Sánchez anderhalf jaar geleden de overstap van Arsenal naar Manchester United, waar hij de best betaalde speler werd met een salaris van circa 550.000 euro per week. Hij kwam geen moment uit de verf op Old Trafford. Mede door blessurelee kwam de dertigjarige aanvaller niet verder dan vijf doelpunten voor the Red Devils.

Romelu Lukaku heeft zijn eerste doelpunten voor Internazionale al gemaakt

In navolging van Romelu Lukaku staat ook Sánchez op het punt om zijn overstap naar Inter af te ronden. “Ik heette hem van harte welkom bij de club omdat ik hem zag als een gevaarlijke aanvaller die doelpunten maakt. Maar het was een drama”, aldus Neville bij Sky Sports. De oud-speler van United zegt geen idee te hebben hoe het komt dat de Chileen niet presteerde. “Waarschijnlijk zijn er twee versies van hem: een die speelde voor Arsenal en Barcelona, en een die naar Manchester kwam. Ze moesten hem wel laten gaan.”

Neville vindt dat Manchester United schoon schip moet maken en afscheid moet nemen van spelers die met hun hoofd bij andere clubs zitten. “Romelu Lukaku wilde hier niet meer zijn”, legt hij uit. “De club gaat momenteel door een gefaseerde transitie. Er zijn vier of vijf spelers die hier niet meer willen zijn. Solskjaer moet dit jaar en volgend jaar af zien te komen van die spelers.”