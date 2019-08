Kenneth Perez dubt: ‘Dat was een hele mooie club voor Dolberg geweest’

Het lijkt erop dat de wegen van Kasper Dolberg en Ajax scheiden. OGC Nice zou een akkoord met de Amsterdamse club over een transfer van de aanvaller voor ruim twintig miljoen euro hebben, zo werd deze week bekend. De 21-jarige Deen wordt al langer in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en zou een definitieve transfer naar Nice de voorkeur geven boven een verhuur aan het eveneens geïnteresseerde TSG Hoffenheim, waar Alfred Schreuder voor de selectie staat.

“Ik denk dat de aanwezigheid van een bekende trainer voor hem zou werken”, vertelde Valentijn Driessen maandagavond bij FOX Sports. “Ik denk dat dat beter is dan OGC Nice. Daar moet je weer afwachten waar je terechtkomt. Maar ik denk dat Ajax heel erg bereid is om mee te werken aan een transfer, ja.”

De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich af of Dolberg zijn loopbaan nieuw leven kan inblazen in Zuid-Frankrijk. “Ik denk dat het een moeilijk verhaal wordt. Wellicht dat het toch een beetje met die jongen zelf te maken heeft. Hij kan wel heel goed voetballen. Hij heeft het een jaar laten zien, maar daarna eigenlijk niet meer. Men zegt dat hij vertrouwen nodig heeft, maar dat moet ik Erik ten Hag wel nageven: hij heeft veel vertrouwen gekregen.”

Driessen wees op de voorbereiding op het nieuwe seizoen en de basisplaats in de Johan Cruijff Schaal. In het duel met PSV kwam hij al vroeg tot scoren. “Dan denk je dat het wel los zal komen. Maar toch kwam het weer niet.” Kenneth Perez weet naar eigen zeggen niet hoe concreet de interesse van Hoffenheim is. “Het is natuurlijk lekker als je een trainer hebt die weet hoe je in elkaar steekt. Hij is een mysterieus persoon, moeilijk te doorgronden. Zowel voor zijn medespelers als voor zijn trainer”, stelde de Deen.

“Nu kom je bij een Patrick Vieira, een beginnende trainer. Bij Nice kom je ook weer in een concurrentiestrijd terecht.” Driessen wees erop dat de belangen van Schreuder én Dolberg door SEG worden behartigd. “Schreuder was met Dolberg bezig en die hoorde opeens dat SEG hem ook aanbood bij Nice. Dat is natuurlijk ook alweer raar. Een managementbureau moet toch een bepaald idee met een voetballer hebben. ‘Wat gaan we nou met hem doen?’ De voetballer heeft er blijkbaar weinig over te vertellen.”

Perez had in een eerder stadium gehoopt dat het Bayer Leverkusen van voormalig Ajax-trainer Peter Bosz zou toeslaan. “Dat had mij helemaal een goede match geleken. Onder Bosz heeft hij zijn beste periode bij Ajax gehad. Bayer speelt aanvallend voetbal. Als je het daar als aanvaller niet kan, dan wordt het een lastig verhaal. Dat was een hele mooie club geweest. De trainer, de bepaalde manier van spelen. Ik vind het nu een beetje ongewis.”