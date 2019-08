PSV moet diep in de buidel tasten: ‘Ze vragen meer dan tien miljoen euro’

De kans dat Ritsu Doan van FC Groningen naar PSV gaat is niet groot, zo stelt Valentijn Driessen maandagavond bij Voetbalpraat op FOX Sports. Volgens de journalist van De Telegraaf hanteert de Trots van het Noorden een dermate hoge vraagprijs voor de Japanner, dat een transfer niet tot stand zal komen.

Hirving Lozano staat op het punt om te vertrekken naar Napoli. In de zoektocht naar een vervanger kwam PSV uit bij Doan. "Hij staat bovenaan het lijstje, maar Groningen vraagt veel meer dan tien miljoen euro", zegt Driessen. "Vorig jaar hebben ze twee clubs de deur gewezen: Shakhtar Donetsk en CSKA Moskou. Die wilden acht à negen miljoen betalen, maar Groningen zit nu ver boven de tien. En dat vindt PSV te gortig. Dat begrijp ik wel, want zó bijzonder is hij niet."

Kenneth Perez is er niet van overtuigd dat Doan een versterking is voor PSV. "Het blijft een speler die van de subtop naar de top gaat, dat is altijd afwachten", zegt de voormalig middenvelder. "Daar hebben we natuurlijk zat voorbeelden van. Vorig jaar had hij wel een periode waarin hij echt heel goed was, maar na de Asian Cup werd het minder."

Volgens Perez heeft PSV geen nieuwe vleugelspeler nodig. "Zoals Mohamed Ihattaren zondag speelde vanaf de linkerkant is eigenlijk ook hoe Doan speelt, dus ik weet niet of de noodzaak voor zo'n speler er is. Ik denk dat PSV eerder een kapitein nodig heeft, iemand die precies weet hoe een wedstrijd aangepakt moet worden. Een type-Guardado, iemand die weet wat het is om profvoetballer te zijn en hoe je wedstrijden over de streep moet trekken."