Nieuwe club van Mario Balotelli wordt door bijgeloof pas morgen officieel

Mario Balotelli vervolgt zijn loopbaan definitief bij Brescia, zo meldt La Gazzetta dello Sport zaterdagmiddag. Volgens de grote sportkrant is het papierwerk vrijdagavond om 23.45 uur officieel ingediend, maar wordt de komst van Balotelli pas zondag officieel naar buiten gebracht door de promovendus uit Italië. Vanwege bijgeloof wil voorzitter Massimo Cellino van Brescia niet zaterdag al naar buiten treden met het nieuws.

In Italië is 17 het ongeluksgetal en dus wil Cellino niet dat Balotelli op 17 augustus wordt voorgesteld als nieuwste aanwinst. Dat zou ook de reden zijn waarom de betrokken partijen vrijdagavond lang doorwerkten om de papieren in orde te maken: Cellino wilde de datum 17 augustus op elke manier vermijden. Het bijgeloof van de oud-president van Cagliari en Leeds United is al langere tijd bekend: hij wil geen spelers met rugnummer 17 in zijn spelersgroep hebben en wil ook geen stoelnummer 17 in het stadion.

Balotelli is transfervrij nadat zijn contract bij Olympique Marseille afliep. Hij leek aanvankelijk naar Flamengo te gaan en kon in tweeënhalf jaar een bedrag van in totaal vijftien miljoen euro opstrijken in Brazilië. Brescia besloot echter nog een poging te wagen en tast diep in de buidel om zijn komst te financieren. Super Mario krijgt een vast jaarsalaris van anderhalf miljoen euro, een flink bedrag voor de promovendus, en kan via bonussen nog meer gaan verdienen op jaarbasis.

Het zou gaan om bonussen die worden uitgekeerd bij het spelen van een bepaald aantal wedstrijden en het maken van een bepaald aantal doelpunten. Ook een oproep voor de nationale ploeg van Italië kan Balotelli meer geld opleveren. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat de aanvaller een contract ondertekenen dat automatisch wordt verlengd als Brescia degradatie weet te ontlopen.