ED: PSV hoort vraagprijs van acht miljoen euro en zoekt ook in buitenland

PSV hoort vraagprijs van acht miljoen euro en zoekt ook in buitenland

In een van de meest onrustige transferzomers aller tijden bij PSV kwam de Eindhovense club vrijdag met goed nieuws. Steven Bergwijn staat na het zetten van zijn handtekening, onder nieuwe contractvoorwaarden, tot medio 2023 op de loonlijst. Volgens de zaterdageditie van het Eindhovens Dagblad komen er ‘nog meer slagen aan’, zeker na het naderende vertrek van Hirving Lozano.

PSV blijft zoeken naar de juiste samenstelling van de selectie, ook al is het nieuwe seizoen al enkele weken geleden begonnen. Volgens het regionale dagblad heeft de Eindhovense club naar Ritsu Doan geïnformeerd en zal men stevig moeten betalen voor de Aziaat. FC Groningen vraagt een bedrag van ongeveer acht miljoen euro voor de aanvaller, die een half jaar geleden concrete interesse uit Rusland en Oekraïne genoot.

PSV zoekt bij voorkeur ook nog naar een geroutineerde speler, die ervaring en stootkracht toevoegt aan het team van Mark van Bommel. In bepaalde wedstrijden kan PSV het dan over een andere boeg gooien, als dat gewenst is. PSV richt het vizier in dat kader onder meer in buitenlandse competities, waar op transfergebied nog het een en ander te verwachten valt, zo verzekert de regionale krant.

PSV wil bij het incasseren van de Lozano-miljoenen snel zakendoen en de technische staf een completer geheel aanbieden. Het dagblad stelt dat men intern tot de conclusie is gekomen dat het ‘op sommige momenten te jong, wild en springerig is’.