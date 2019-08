Nieuwe twist door zaakwaarnemer Dolberg; kans op verkoop ‘groot’

Kasper Dolberg is niet op weg naar TSG Hoffenheim, maar naar OGC Nice. Voetbal International meldt vrijdagavond dat de Franse club momenteel de beste papieren heeft om de spits van Ajax over te nemen. Eerder op de avond meldde Valentijn Driessen al bij Veronica Inside dat Nice weer in beeld is als nieuwe werkgever van de Deen.

'OGC Nice lijkt de strijd om de komst van Dolberg te winnen', meldt het weekblad. Hoffenheim wilde de aanvaller graag huren, 'maar het lijkt er sterk op dat die deal is afgeketst omdat het management van Dolberg financieel hoog in de boom zat', zo klinkt het. 'De kans is groot dat Ajax Dolberg nu niet gaat verhuren, maar verkopen. Nice zou nu zomaar eens de nieuwe club van Dolberg kunnen worden.'

Dit verhaal komt overeen met de woorden van Driessen, die aangaf dat de zaakwaarnemer van Dolberg meer geld wil opstrijken bij Nice en Hoffenheim links laat liggen. "Hoffenheim zou hem huren, alles was in feite rond. Maar nu wil de zaakwaarnemer van Dolberg meer geld hebben. Die onderhandelt nu met OGC Nice, om zelf meer geld te krijgen."

"Dat is een heel raar verhaal. Ook omdat Alfred Schreuder, de trainer van Hoffenheim, en Dolberg, allebei bij hetzelfde zaakwaarnemersbureau zitten", stelt Driessen. De journalist van De Telegraaf stelt dat de zaakwaarnemer 'gewoon wil cashen'. "Misschien dat Dolberg ook best wel naar Nice wil en dat het hem niet uitmaakt, maar het moet je als speler zelf ook wat uitmaken."