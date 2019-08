AS Roma komt met groot nieuws over begeerde Nicolò Zaniolo

De toekomst van Nicolò Zaniolo ligt voorlopig bij AS Roma. De topclub uit Italië maakt woensdagavond via de officiële kanalen bekend dat de twintigjarige middenvelder een nieuwe verbintenis heeft ondertekend. De Italiaans international staat nu tot de zomer van 2024 op de loonlijst van i Giallorossi.

Zaniolo gaat er financieel fors op vooruit. De middenvelder had een jaarsalaris van zeven ton en gaat onder de nieuwe voorwaarden maximaal 2,5 miljoen euro per jaar verdienen, inclusief bonussen. Met de contractverlenging komt er definitief een einde aan de geruchten over een mogelijk vertrek van het talent naar Juventus.

Zaniolo kwam een jaar geleden over van Internazionale, als onderdeel van de transfer van Radja Nainggolan naar Milaan. In zijn eerste debuut kwam de middenvelder meteen tot 36 wedstrijden in alle competities en kwam hij tweemaal tot scoren. Tal van topclubs uit Europa hadden interesse in de middenvelder, die echter voor een langer verblijf in het Stadio Olimpico heeft gekozen.