Wat is het salaris van Cristiano Ronaldo en hoe groot is zijn vermogen?

Cristiano Ronaldo heeft salaris ingeleverd met zijn overstap van Real Madrid naar Juventus in 2018, maar de Portugese superster is nog altijd een van de best betaalde voetballers ter wereld.

Na negen jaar bij Real Madrid was Ronaldo toe aan een nieuwe uitdaging en die heeft hij gevonden bij Juventus, dat hem voor honderd miljoen euro overnam. Een nieuwe omgeving betekende voor CR7 dat hij zich moest aanpassen aan het Italiaanse voetbal, maar zijn honger naar het winnen van prijzen en het doen van zaken buiten de lijnen is onveranderd gebleven. Sterker nog, de aanvaller van la Vecchia Signora is populairder dan ooit en verdient buiten het veld meer geld dan in zijn tijd in Spanje. Maar hoe veel is Ronaldo precies waard? Het is moeilijk om hier precies een bedrag aan te hangen, maar het is overduidelijk dat hij al geruime tijd tot de best betaalde atleten ter wereld behoort.

Wat is de waarde van Cristiano Ronaldo?

Behalve zijn management is er niemand die precies weet wat Ronaldo precies waard is. Zijn waarde wordt geschat op een bedrag van tussen de 215 en 270 miljoen euro. Volgens Forbes was Ronaldo in 2019 de op-één-na best betaalde atleet ter wereld, met een inkomen van 97,4 miljoen euro. Alleen Lionel Messi bleef hem voor, hij Neymar, Canelo Alvarez, Roger Federer en Russell Wilson, Aaron Rodgers, LeBron James, Stephen Curry en Kevin Durant achter zich liet.

Salaris Ronaldo

Met zijn contract bij Juventus verdient Ronaldo jaarlijks dertig miljoen euro, waarmee hij zich met afstand de best betaalde speler in de Serie A mag noemen. Hij tekende in 2018 een 4-jarig contract, waardoor hij tot aan de zomer van 2022 een totaalbedrag van 120 miljoen euro kan verdienen in Turijn. Voor zijn overstap naar Juventus beschikte Ronaldo sinds 2016 over een contract waarmee hij exclusief bonussen circa 400.000 euro per week verdiende.

Door zijn contract bij Juventus behoort Ronaldo tot de best betaalde voetballers ter wereld. Hij blijft echter wel ver achter Lionel Messi, die naar verluidt ongeveer 540.000 euro per week verdient in het shirt van Barcelona. Neymar doet het in Parijs nog iets beter. De Braziliaanse aanvaller strijkt bij Paris Saint-Germain wekelijks circa 580.000 euro netto op.

Sponsordeals Ronaldo

De meest significante sponsordeal sloot Ronaldo met Nike, die hij in dezelfde periode afsloot als toen hij zijn laatste contract bij Real Madrid tekende. Het sportmerk sloot met Ronaldo een contract voor het leven, zoals eerder werd gedaan met drievoudig NBA-kampioen LeBron James. Laatstgenoemde zou een deal hebben gesloten die ongeveer een miljoen dollar waard zou zijn, omgerekend bijna negenhonderd miljoen euro.

Ronaldo tekende voor onbepaalde tijd en mag jaarlijks rekenen op een bedrag van 24 miljoen euro. “Ik heb een geweldige band met dit merk. Ik heb veel goede vrienden binnen het bedrijf, we werken samen als één familie. Dit is mijn merk”, liet de Portugees weten op de website van Nike.

Behalve Nike is Ronaldo ook aan andere grote merken verbonden, waardoor hij jaarlijks nog meer miljoenen verdient. Hij is al enige tijd het gezicht van merken als bijvoorbeeld Armani, Emirates, Coca-Cola, Tag Heuer, Egyptian Steel, EA Sports, PokerStars en Castrol.

Waar investeert Ronaldo in?

Hoewel Ronaldo een aantal merken vertegenwoordigt, heeft hij ook zijn eigen merk CR7 gecreëerd. Dit merk richt zich met name op ondergoed. “Ik heb wel wat met ondergoed”, zei Ronaldo in 2013 bij het lanceren van zijn ondergoedlijn. “Een onderbroek is het eerste kledingstuk dat ik 's ochtends aantrek. Voor mij is het speciaal, dus waarom dan niet een eigen merk beginnen? Het is een droom die uitkomt.”

Ronaldo mag zich eigenaar noemen van twee hotels: Pestana CR7. Hij heeft er een in Lissabon en in Funchal, op Madeira. In maart 2019 opende hij in Spanje een kliniek voor haartransplantaties onder de naam Insparya. “Naast het voetbal ben ik gepassioneerd op het gebied van gezondheid, technologie en onderzoek. Allemaal gebieden waarin ik wil investeren. Ik wilde de eerste kliniek in Madrid oprichten voordat we internationaal uitbreiden, een stad waar ik vele jaren gewoond heb” , zei Ronaldo bij de opening. Naar verluidt investeerde Ronaldo een miljoen euro om het bedrijf van de grond te laten komen.

Voor welke goede doelen zet Ronaldo zich in?

Dat Ronaldo een groot hart heeft, heeft hij de afgelopen jaren wel laten blijken. Er zijn weinig voetballers die zich zo hard inzetten voor goede doelen als de Portugese aanvaller van Juventus. Hij is onder meer ambassadeur van de hulporganisatie Save The Children, de organisatie die strijdt tegen ondervoeding en kinderen een gezonde toekomst wil bieden. “Als vader weet ik als geen ander hoe belangrijk het is om een kind gezond op te laten groeien. Alle kinderen hebben recht op een gezond leven", aldus Ronaldo.

Ronaldo kwam de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege zijn goede daden. Zo schonk miljoenen euro’s aan slachtoffers van Ebola, een aardbeving in Nepal en de Tsunami van 2004 in Azië. Hij betaalde een hersenoperatie van een jonge fan van 74.000 euro, gaf 148.000 euro aan een kankerbehandelingscentrum en vergoedde de medische kosten van 370 mensen die getroffen waren van bosbranen in Portugal.

Nadat hij in 2016 de Champions League-finale won, gaf hij zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes de opdracht om zijn winstpremie van 600.000 euro te doneren aan een goed doel. In 2017 werd bekend dat Ronaldo, die zich ook inzet voor Unicef en World Vision, in samenwerking met zakenman Alessandro Proto een kinderziekenhuis in Chili laat bouwen, zo meldde het advocatenkantoor Brafman & Associates.

Social media Ronaldo

Volgens Hookit was Ronaldo de eerste atleet ter wereld die gecombineerd het aantal van tweehonderd miljoen volgers haalde op Facebook, Instagram en Twitter. Facebook was lange tijd het populairste kanaal waarop de Portugees gevolgd werd, maar inmiddels is het Instagram waar hij het leeuwendeel van zijn volgers mee bereikt. Op Instagram heeft Ronaldo liefst 179 miljoen volgers. Alleen de pagina van Instagram zelf heeft meer volgers (309 miljoen). Ter vergelijking: Lionel Messi heeft 128 miljoen volgers op Instagram, de teller van Neymar staat op 124 miljoen volgers.

Met een bereik van 179 miljoen volgers is Ronaldo op Instagram een interessant account voor adverteerders. Bedrijven die gebruik willen maken van het Instagram-account van Ronaldo door middel van een post, betalen daar grof geld voor. Hopper HQ berekende dat de Juventus-aanvaller ongeveer liefst 850.000 euro verdient per gesponsorde Instagram-post.

Ook op Facebook laat hij zijn concurrenten ver achter zich. De pagina van Ronaldo heeft meer dan 122 miljoen likes. Messi staat op 90 miljoen en Neymar moet het doen met 60 miljoen fans. Ronaldo is ook actief op Twitter. Daar wordt hij gevogld door ruim 79 miljoen accounts.