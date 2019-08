Ten Hag: ‘Hij heeft een mindere wedstrijd gespeeld, waar hebben we het over?’

Kasper Dolberg begon in de strijd om de Johan Cruijff Schaal nog in de basis bij Ajax, terwijl hij ook in de eerste competitiewedstrijd tegen Vitesse aan de start verscheen. Vorige week dinsdag viel hij in de voorrondes van de Champions League tegen PAOK Saloniki echter na een halfuur spelen uit met een blessure en afgelopen zaterdag bleef hij negentig minuten op de bank tegen FC Emmen.

De jonge Deen kreeg de afgelopen weken met de nodige kritiek te maken en moest zaterdag toekijken hoe concurrenten Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar belangrijk waren met doelpunten. Erik ten Hag stelt maandagmiddag op een persconferentie echter dat hij ‘geen specifieke zorgen’ heeft om zijn pupil: “Of we weleens met elkaar praten? Ja, we praten weleens. Niet alleen ik, ook andere mensen van de staf. Hij krijgt de aandacht zoals iedere speler veel aandacht krijgt.”

“Wat er aan de hand is? Ik denk dat hij een uitstekende voorbereiding heeft gehad, een mindere wedstrijd tegen Vitesse, toen was hij ook echt niet goed, en toen is hij uitgevallen tegen PAOK . Waar hebben we het over?”, is Ten Hag duidelijk. De oefenmeester geeft wel aan dat het lastig wordt om iedereen tevreden te houden: “Ze moeten beseffen dat Ajax en het team op één staan. Daarna komen de individuele belangen. Je hebt een selectie nodig om te winnen. Als ze dat niet kunnen, hebben ze een probleem. Ze moeten elkaar uitdagen, scherp zijn. Dat komt ten goede aan Ajax.”

Datzelfde geldt ook voor Quincy Promes, die eerder deze zomer voor een flink bedrag over werd genomen van Sevilla. De Oranje-international is er nog niet in geslaagd om een onbetwiste basisplaats te veroveren, maar hoeft volgens Ten Hag niet te vrezen: “Om ergens om mee te spelen, heb je een brede selectie nodig. Het zijn allemaal internationals. Je hebt spelers om iets op te vangen, maar je kunt het ook per wedstrijd bekijken. Daarvoor hebben we nu veertien tot vijftien basisspelers.” Ajax gaat dinsdag ten koste van PAOK proberen de volgende voorronde van de Champions League te bereiken. Het heenduel eindigde vorige week in een 2-2 gelijkspel.